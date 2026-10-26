Η τρυφερή αναφορά στον γιο της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου η Χρύσα Ρώπα, η οποία παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη νέα της συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα μετακομίσει για ένα χρονικό διάστημα στην Κύπρο, καθώς θα ήθελε να απομακρυνθεί από την Αθήνα:

«Θα είμαι στην Κύπρο… Θα έρχομαι στην Ελλάδα μια φορά τον μήνα για το ‘Τσαντίρι’. Θέλω να μείνω εκεί. Θέλω λίγο να φύγω από την Αθήνα... Πήγα στην Κύπρο, έχω αρχίσει τα γυρίσματα, έρωτας με τον Ανδρέα Γεωργίου, έχει μια τρομερή αντίληψη για την κωμωδία που με άφησε κατάπληκτη…», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Και μιλώντας για τη δουλειά της, πρόσθεσε: «Δεν έχω την πολυτέλεια να μην δουλεύω γιατί βιοπορίζομαι από το θέατρο, και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα… Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια, αλλά αν νιώθω ότι είναι κάτι που δεν με ευχαριστεί… Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι δεν το κάνω».

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Χρύσα Ρώπα: «Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Χρύσα Ρώπα αναφέρθηκε στον γιο της και την απόφασή του να μην επιστρέψει από τη Γαλλία στην Ελλάδα.

Η ίδια δήλωσε «ερωτευμένη» μαζί του, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως και η ίδια δεν έπρεπε να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα:

«Ναι, είμαι ερωτευμένη… Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία. Θα είναι στη Γαλλία, δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη, και πιστεύω ότι το επιδίωξα λίγο αυτό. Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα. Δεν θα γυρνούσα… Νιώθω πολύ προδομένη, απαξιωμένη σαν πολίτης…», κατέληξε η Χρύσα Ρώπα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmep2ry1koch?integrationId=40599y14juihe6ly}