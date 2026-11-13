Οι πλημμυρισμένες σκηνές, οι ελλείψεις σε χειμερινά είδη και το υψηλό κόστος διαβίωσης αφήνουν χιλιάδες οικογένειες εκτεθειμένες στο κρύο.

Τη νύχτα, καθώς η θερμοκρασία πέφτει στο πρόχειρο κατάλυμά της στην πόλη της Γάζας, η Αμίρα Σαάντ προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει ζεστό τον μόλις τεσσάρων μηνών γιο της, Μοχάμεντ. Το μωρό φορά κυρίως καλοκαιρινά ρούχα. Η 27χρονη Αμίρα, αδυνατώντας να αγοράσει χειμερινά ενδύματα, δανείστηκε ένα ζεστό ρούχο από γειτόνισσα. Η ίδια ζει μαζί με άλλα 18 μέλη της οικογένειάς της, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, σε πρόχειρη σκηνή, που τους αφήνει εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες.

Η οικογένεια εκτοπίστηκε από τη συνοικία Σουτζάγια, στην πόλη της Γάζας, κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ και σήμερα διαμένει σε έναν πρόχειρο καταυλισμό στα δυτικά της πόλης.

Οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν τη σκηνή τους - το νερό σκέπασε στρώματα, μαξιλάρια και κουβέρτες.

«Ξέσπασε πλημμύρα ενώ κοιμόμασταν. Το νερό μπήκε μέσα και μούσκεψε τις κουβέρτες, τα στρώματα και τα μαξιλάρια μας. Όλα έγιναν μούσκεμα», λέει η Αμίρα.

Τα παιδιά φορούν κυρίως παλιά, σκισμένα καλοκαιρινά ρούχα. Η πεθερά της Αμίρα, η 60χρονη Μπασίμα Σαάντ, ανησυχεί επίσης για την 23χρονη κόρη της, η οποία έχει αναπηρία και χρειάζεται ζεστά ρούχα και φαρμακευτική αγωγή.

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«Τα χέρια της παγώνουν. Την κρατώ δίπλα μου στο κρεβάτι για να τη ζεστάνω, όπως θα έκανα με ένα μικρό παιδί. Τη ντύνω πριν ντυθώ εγώ. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθώ ότι είναι ζεστή», λέει η Μπασίμα. Χωρίς σταθερό εισόδημα, η οικογένεια εξασφαλίζει το φαγητό της από τα κοινοτικά συσσίτια. Δεν περισσεύουν χρήματα για την αγορά χειμερινών ρούχων και κουβερτών.

«Ο σύζυγός μου δεν έχει δουλειά. Πριν από δύο ημέρες βγήκε για να εργαστεί στην απομάκρυνση των ερειπίων, αλλά έσπασε το χέρι του. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το κρύο αφόρητο», λέει η Αμίρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα ζουν σε πρόχειρα καταλύματα, έχοντας εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου του Ισραήλ.

Οι οικογένειες αδυνατούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από το κρύο

Οι συνθήκες διαβίωσης εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους Παλαιστινίους, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.

Την Πέμπτη, ένα βρέφος εννέα μηνών, ο Κινάν Άχμεντ Ρακίκ, πέθανε από υποθερμία. Ο πατέρας του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ξύπνησε μέσα στη σκηνή τους και διαπίστωσε πως το δέρμα του γιου του είχε γίνει μπλε.

Ο θάνατος του βρέφους εντείνει την αγωνία της 46χρονης Αμάλ αλ-Μαϊντάνα, μητέρας επτά παιδιών, για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει η οικογένειά της τον χειμώνα.

Μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της, καθώς ο σύζυγός της, Χάμζα, σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, Χάιθαμ, έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Κατάγεται από τη συνοικία Ζεϊτούν και έχει εκτοπιστεί έξι φορές στη διάρκεια του πολέμου, αναγκασμένη να εγκαταλείπει την εστία της για να γλιτώσει από τις ισραηλινές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η οικογένειά της έχασε ό,τι είχε: σπίτι, γη, αυτοκίνητο.

Σήμερα ζει σε μια σκηνή και αγωνίζεται να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τα παιδιά της. Οι μικρότερες κόρες της, η Ρίμας και η Μάλακ, εξακολουθούν να φορούν καλοκαιρινά ρούχα, παρά την έλευση του χειμώνα.

«Όλα είναι πανάκριβα… Τα παιδικά ρούχα, τα παπούτσια, τα πάντα», λέει.

Η Αμάλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με όσα έχει στη διάθεσή της, αλλά αυτά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών της.

Η βροχή περνά μέσα από τους σκισμένους μουσαμάδες που καλύπτουν τη σκηνή της οικογένειας. Χωρίς κανένα μέσο θέρμανσης, μοναδική προστασία από το κρύο είναι οι κουβέρτες.

«Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να ζεσταθούμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεπάζουμε τα παιδιά με κουβέρτες», λέει.

Η Αμάλ φοβάται ότι μια νέα κακοκαιρία θα φέρει ακόμη περισσότερες βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες.

«Προσευχόμαστε μόνο να κάνει ο Θεός αυτόν τον χειμώνα πιο εύκολο για τους ανθρώπους που ζουν στις σκηνές», λέει.

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν επαρκεί

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), το 94% του πληθυσμού της Γάζας έχει επείγουσα ανάγκη από βοήθεια για την εξασφάλιση στέγης. Περίπου το 65% των νοικοκυριών διαμένει σε σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα, ενώ 650.000 παιδιά χρειάζονται ζεστά ρούχα και κουβέρτες.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν εξασφαλίσει επαρκή χειμερινά ρούχα για μόλις 9.000 νοικοκυριά και κλινοσκεπάσματα για 50.000, αριθμοί πολύ χαμηλότεροι από τις πραγματικές ανάγκες. Το OCHA επισήμανε ότι η έλλειψη χρηματοδότησης δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προετοιμασία για τον χειμώνα.

Η UNICEF έχει προειδοποιήσει ότι οι χειμερινές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο υποθερμίας και λοιμώξεων του αναπνευστικού για τα παιδιά στη Γάζα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 11 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον περασμένο χειμώνα.

Η UNICEF ζητά τη συγκέντρωση 97,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την υλοποίηση του προγράμματος χειμερινής ανθρωπιστικής βοήθειας της περιόδου 2026-2027, με στόχο την παροχή στήριξης σε 540.000 παιδιά και τις οικογένειές τους στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση. Στις 9 Νοεμβρίου, η UNICEF ανακοίνωσε ότι οι πλημμύρες είχαν επηρεάσει περισσότερους από 106.000 ανθρώπους, ενώ περίπου 950.000 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι ζούσαν σε περιοχές που είναι ευάλωτες στις πλημμύρες.

Μεταχειρισμένα ρούχα

Στην αγορά Ριμάλ της πόλης της Γάζας, ο 25χρονος καταστηματάρχης Μοχάμεντ Αμπού Σάναρ βλέπει καθημερινά την ίδια εικόνα. Πελάτες ρωτούν για τις τιμές των χειμερινών ρούχων, αλλά τελικά φεύγουν χωρίς να αγοράσουν τίποτα.

«Οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Δεν μπορούν να τις αντέξουν όλοι. Ο κόσμος μπαίνει στο κατάστημα, ρωτά πόσο κοστίζει κάτι και στη συνέχεια φεύγει, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει», λέει.

Ο Μοχάμεντ πουλά καθημερινά περίπου τέσσερις έως έξι χειμερινές φόρμες. Όπως επισημαίνει, πολλά παιδιά από τους γειτονικούς καταυλισμούς εκτοπισμένων εξακολουθούν να φορούν κοντομάνικα ή ελαφριά ρούχα, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Αποδίδει τις υψηλές τιμές στην έλλειψη εμπορευμάτων που εισέρχονται στη Γάζα, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ισραηλινών περιορισμών, καθώς και στο αυξημένο κόστος προμήθειας των προϊόντων από τους χονδρεμπόρους.

«Καταρχάς, υπάρχει έλλειψη εμπορευμάτων. Οι χονδρέμποροι δεν μειώνουν τις τιμές τους και τα προϊόντα είναι ακριβά ακόμη και για εμάς. Αν αυτά τα είδη πωλούνταν προς 20 σέκελ (6,25 δολάρια) ή 25 σέκελ (7,80 δολάρια), αντί για 40 σέκελ (12,60 δολάρια) ή 50 σέκελ (15,70 δολάρια), ίσως ο κόσμος να μπορούσε να τα αγοράσει», εξηγεί.

Άνθρωποι όπως ο Άνας Χαμάντ δεν διαθέτουν τα χρήματα για να αγοράσουν από εμπόρους όπως ο Μοχάμεντ.

Ο Άνας και η οικογένειά του έχουν εκτοπιστεί από την Μπέιτ Χανούν, στη βόρεια Γάζα. Πριν από τον πόλεμο διατηρούσε σούπερ μάρκετ, στο οποίο εργάζονταν και τα τέσσερα αδέλφια του. Ο πόλεμος κατέστρεψε τα σπίτια και την επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα και τα πέντε αδέλφια, αν και είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, να μείνουν χωρίς δουλειά.

Χωρίς εισόδημα και αδυνατώντας να αγοράσει καινούργια ρούχα, ο Άνας αναζητά μεταχειρισμένα ενδύματα στις αγορές και αξιοποιεί ρούχα που του προσφέρουν άλλοι, για να ντύσει τα τρία παιδιά του.

Η οικογένεια ζει εδώ και περίπου δύο χρόνια σε φθαρμένη σκηνή. Το νερό της βροχής εισχωρεί τόσο από την οροφή όσο και από το έδαφος. Στην πρόσφατη πλημμύρα, τα κλινοσκεπάσματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα έγιναν μούσκεμα.

Ο Άνας λέει ότι το τριών ετών παιδί του έτρεμε από το κρύο, ενώ ο ήχος της βροχής που χτυπούσε τη σκηνή προκαλούσε φόβο στα παιδιά.

«Πρέπει να επιλέξω: να αγοράσω φαγητό για τα παιδιά μου, να τους εξασφαλίσω ζεστά ρούχα και κουβέρτες ή να αγοράσω μουσαμάδες για να προστατεύσω τη σκηνή μας από τις βροχές που έρχονται. Δεν ξέρω τι πρέπει να βάλω σε προτεραιότητα και τι να στερηθούμε», τονίζει.

Με πληροφορίες από Al Jazeera