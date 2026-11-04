Κοινό μέτωπο γονέων και μαθητών στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου για τα τεράστια προβλήματα στα σχολεία.

Οι μαθητές της Αθήνας ετοιμάζονται για μαζικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου με το ραντεβού να δίνεται στις 11:00 στα Προπύλαια για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία αλλά και άμεσες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας. Την κινητοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας στηρίζει και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής επιβεβαιώνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολείατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία\ με ευθύνη του ΥΠΑΙΘΑ.

Κεντρικό αίτημα των γονέων είναι η πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και τον Νοέμβριο εξακολουθούν να υπάρχουν ακάλυπτες εκπαιδευτικές ανάγκες, με συνέπειες για την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, καθώς και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων σχολικών υποδομών. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί, παράλληλα, να μην υπάρξει στοχοποίηση των μαθητών για τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι «να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν τα παιδιά μας επειδή αποφασίζουν να αγωνιστούν για το δικαίωμα τους στη μόρφωση. Τα παιδιά μας και τα μάτια σας!»

Γονείς: «Δεν θα ανεχθούμε την απαράδεκτη κατάσταση στα σχολεία»

Στο κάλεσμά τους για το συλλαλητήριο οι γονείς τονίζουν ότι «την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου παλεύουμε μαζί με τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς για το σχολείο που ονειρεύονται τα ίδια τα παιδιά μας, για το σχολείο που αξίζει σε όλα τα παιδιά. Θα είμαστε στο νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για να είναι τα σχολεία ασφαλή & σύγχρονα. Να μην κινδυνεύει κανένας μαθητής εξαιτίας της απαράδεκτης συντήρησης. Να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν όλες οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα. Για να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών, που έχουμε φτάσει Νοέμβρη και ακόμη δεν λειτουργούν τα σχολεία με τον απαραίτητο αριθμό δασκάλων & καθηγητών. Για να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, που έρχεται με το σταγονόμετρο ενώ δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμού. Για ασφαλείς εκδρομές. Είναι δικαίωμα των παιδιών και απαιτούμε να αποσυρθεί η Υπουργική απόφαση που μόνο προβλήματα και ανασφάλεια δημιουργεί στη σχολική κοινότητα. Η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών μας να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους. Για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να νομοθετήσει τριπλές πανελλήνιες μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.»

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«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία»: Οι μαθητές ενωμένοι διεκδικούν λύσεις στα αιτήματά τους

Με σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία», οι μαθητές απευθύνουν κάλεσμα για κλειστά σχολεία και μαζική συμμετοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές των ΕΠΑΛ. Όπως δηλώνουν στο Dnews ζητούν σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση, με κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια και ουσιαστική αναβάθμιση των ειδικοτήτων, τονίζοντας ότι δεν αποδέχονται να αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν το απολυτήριο και το πτυχίο ειδικότητας των ΕΠΑΛ να τους εξασφαλίζουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές και εργασία με δικαιώματα, ασφάλιση και κανονικούς μισθούς. Ζητούν επίσης να μη γίνονται καταργήσεις ειδικοτήτων, να διατίθενται όλα τα βιβλία ειδικότητας και τα εργαστηριακά μαθήματα να πραγματοποιούνται στο σχολείο όπου φοιτούν, χωρίς αναγκαστικές μετακινήσεις από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ.

Οι μαθητές ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για την Παιδεία, άμεσους ελέγχους και αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών που συζητούνται για το Εθνικό Απολυτήριο, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο καθιέρωσης «τριπλών Πανελληνίων», ζητώντας να μην υπάρξει πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση για την απόκτηση απολυτηρίου ή την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, αντιτίθενται σε αποβολές και μέτρα καταστολής σε βάρος μαθητών και σχολείων που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις.