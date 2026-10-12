Οι δύο τελευταίες συναυλίες σε Ηράκλειο και Χανιά.

Η μεγάλη περιοδεία, Ρίζες και Ρεύματα που αγαπήθηκε από το κοινό, όπου κι αν παρουσιάστηκε αυτό το καλοκαίρι, ολοκληρώνεται στην Κρήτη με δύο συναυλίες.



Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στα Χανιά στην Πλατεία Γυαλί Τζαμί.

Το μουσικό ταξίδι του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και της Βιολέτας Ίκαρη ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και συνεχίστηκε με στάσεις - συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας εκρηκτικές βραδιές γεμάτες μουσική και συναίσθημα.

Σε κάθε εμφάνιση το κοινό παρασύρθηκε από τους δύο μοναδικούς καλλιτέχνες, τραγούδησε και χόρεψε αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη ήταν αυτό που χρειαζόμασταν.

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, αυτή η ενέργεια και η καλλιτεχνική δυναμική συνάντηση θα μεταφερθεί στην Κρήτη.

{https://youtu.be/LY4hczLslNM?si=i_bZB-ILvZZe-NqP}

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«Ρίζες και Ρεύματα»

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει την παράδοση με το σήμερα. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αναφορές, ροκ στοιχεία, αγαπημένα τραγούδια και νέες δημιουργίες δεν αφήνουν το κοινό ως έναν

απλό θεατή, αλλά το κάνουν μέρος της συναυλίας.



Και αυτό είναι ίσως που έκανε τις εμφανίσεις τους τόσο ξεχωριστές. Η αμεσότητα, η επικοινωνία, η αυθεντικότητα και η αλήθεια. Δυνατές ερμηνείες, αγαπημένα τραγούδια και χορός από

την ψυχή μας. Ρίζες και ρεύματα, που μας ενώνουν σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά ραντεβού αυτής της σεζόν.

Πληροφορίες

Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου - Αίθουσα "Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού"

Ώρα Έναρξης: 21:00

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στα Χανιά

Πλατεία Γυαλί Τζαμί.

Ώρα Έναρξης: 21:00

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο - Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Μάνος Τσιριγωτάκης: Ηχοληψία