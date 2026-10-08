Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Dragons' Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Το «Dragons’ Den» επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και ο ΣΚΑΙ είναι ο σταθμός που θα φιλοξενήσει τη νέα σεζόν του πιο ανατρεπτικού επιχειρηματικού project.

Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν για να ακούσουν τις νέες προτάσεις, να αμφισβητήσουν και να διαπραγματευτούν με απώτερο σκοπό, να επενδύσουν.

Φέτος, ωστόσο, έρχονται μαζί τους τρεις νέοι Dragons: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς, έρχονται για να ενταχθούν δυναμικά στο dream team.

Το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα να έχει ήδη ξεκινήσει.

«Dragons’ Den»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Το «DRAGONS’ DEN», το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 22.10.

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Το απόλυτο business show, που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά, έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες, κάθε ηλικίας και τομέα, που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης υποδέχεται στο πλατό 7 κορυφαίους Dragons. Ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιώρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης, και ο Κώστας Χαλκιάς έρχονται έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες.

Τι είναι όμως αυτό που θα οδηγήσει στο πολυπόθητο deal; Το business plan; Η πρόβλεψη κέρδους; Το επιχειρηματικό ένστικτο; Ή το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την πρόταση;

Οι 7 Dragons επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες της αγοράς με σκληρές διαπραγματεύσεις και στρατηγικές συμφωνίες! Η αναζήτηση του επόμενου μεγάλου deal ξεκινά στο «DRAGONS’ DEN», την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.

{https://www.youtube.com/watch?v=6EJQrf9MeMk&t=67s}