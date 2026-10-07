Η αφηρημάδα που τον «κυνηγά» και η εμπειρία του στην παρουσίαση.

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον χαρακτήρα και τις καθημερινές του συνήθειες, αποκαλύπτοντας ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο ελάττωμά του, αλλά και πώς διαχειρίζεται τη γκρίνια του.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, παράλληλα, στην εμπειρία του από την παρουσίαση, την οποία όπως παραδέχτηκε, απόλαυσε ιδιαίτερα.

«Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα είναι ότι είμαι αφηρημένος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε πως η αφηρημάδα είναι ένα χαρακτηριστικό που τον συνοδεύει εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, περιέγραψε με χιούμορ τις φορές που αναγκάζεται να επιστρέψει στο σπίτι επειδή έχει ξεχάσει κάτι, εξηγώντας πως μπορεί να φύγει έχοντας πάρει το κινητό και τα ακουστικά του, αλλά να έχει αφήσει πίσω τα κλειδιά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι γύρω του έχουν πλέον συνηθίσει την κατάσταση και γνωρίζουν ότι πιθανότατα θα επιστρέψει λίγα λεπτά αργότερα για να πάρει αυτό που ξέχασε.

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Η αφηρημάδα του, μάλιστα, έχει οδηγήσει και σε περιστατικά που ο ίδιος αντιμετωπίζει πλέον με χιούμορ.

«Έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς αυτά»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως υπάρχει ένα περιστατικό που έχει γίνει… ανέκδοτο στην οικογένειά του. Όπως περιέγραψε, έχει συμβεί να πάει στο σχολείο έχοντας μαζί του τις σχολικές τσάντες, αλλά να έχει ξεχάσει τα ίδια του τα παιδιά.

Το περιστατικό, όπως ανέφερε με αυτοσαρκασμό, έχει μείνει στην ιστορία και αποτελεί πλέον μία από τις γνωστές ιστορίες που διηγούνται για εκείνον.

«Γκρινιάζω παντού για να μην γκρινιάζω στο σπίτι»

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τη γκρίνια, παραδεχόμενος ότι είναι άνθρωπος που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, αλλά φροντίζει να μην τη μεταφέρει στο οικογενειακό του περιβάλλον.

«Γκρινιάζω παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως με αυτόν τον τρόπο εκτονώνεται και όταν επιστρέφει στο σπίτι δεν έχει πλέον λόγο να συνεχίσει τη γκρίνια.

Η εμπειρία του στην παρουσίαση

Αναφερόμενος στην παρουσίαση, ο γνωστός ηθοποιός χαρακτήρισε την εμπειρία ως μια σημαντική ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε έναν διαφορετικό ρόλο.

Όπως εξήγησε, ήθελε πολύ να δει πώς θα ανταποκριθεί στην παρουσίαση και αισθάνθηκε ότι του δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε μέχρι τότε.

Παρά το γεγονός ότι δεν θέλησε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του μεγάλο θαυμαστή του, παραδέχτηκε ότι πέρασε πολύ όμορφα και απόλαυσε τη συγκεκριμένη εμπειρία.

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