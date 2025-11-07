Από αναβολή σε αναβολή το Grand Theft Auto 6.

Άλλαξε ξανά η ημερομηνία κυκλοφορίας του Grand Theft Auto 6, καθώς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι gamers πρέπει να περιμένουν έως τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες video game και η Rockstar είχε ανακοινώσει πως θα «έβγαινε» τον Μάιο του 2026, αντί του φθινοπώρου του 2025 που επρόκειτο αρχικά.

Στη νέα ανακοίνωση η εταιρεία ανέφερε ότι χρειάζεται μερικούς μήνες ακόμα προκειμένου να ολοκληρώσει το Grand Theft Auto 6, ώστε να είναι στο επίπεδο που έχουν συνηθίσει να περιμένουν και αξίζουν οι φίλοι του video game.

Το GTA5 κυκλοφόρησε το 2013 και είναι το δεύτερο video game σε πωλήσεις. Παρότι έχουν περάσει 12 χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές στους gamers.

Η Rockstar απολογήθηκε γιατί «προστέθηκε περαιτέρω χρόνος» στη μακρά αναμονή και ευχαρίστησε τους φαν του παιχνιδιού για την υπομονή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=VQRLujxTm3c}

Πηγή: BBC