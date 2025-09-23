Η αμφιλεγόμενη σειρά με εκατομμύρια θαυμαστές Grand Theft Auto αποτελεί κύριο διδακτικό εργαλείο.

Στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί θα αρχίσει να διδάσκεται πρωτοποριακό νέο μάθημα ιστορίας με τίτλο «Grand Theft America: Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των βιντεοπαιχνιδιών GTA».

Το μάθημα, που σχεδιάστηκε και διδάσκεται από τον καθηγητή ιστορίας Τόρε Όλσον θα είναι το πρώτο του είδους του και εξετάζει τη σύγχρονη αμερικανική ιστορία υπό το πρίσμα του παιχνιδιού.

Η αμφιλεγόμενη σειρά με εκατομμύρια θαυμαστές Grand Theft Auto αποτελεί κύριο διδακτικό εργαλείο. Ερευνώντας τις εκτεταμένες, σατιρικές αφηγήσεις των παιχνιδιών και τους σχολαστικά κατασκευασμένους φανταστικούς κόσμους, οι φοιτητές θα εξερευνήσουν θέματα καταναλωτισμού, πολιτικής διαφθοράς, του αμερικανικού ονείρου και αστικής παρακμής τα τελευταία 40 χρόνια.

Η προσέγγιση του καθηγητή Όλσον αναγνωρίζει ότι τα παιχνίδια, αν και φανταστικά, είναι ισχυρά πολιτιστικά αντικείμενα που αντανακλούν και σχολιάζουν την ιστορία του πραγματικού κόσμου με τρόπο που να αντηχεί σε μια νέα γενιά.

Σε δηλώσεις του στο IGN, ο καθηγητής είπε για την ιδέα πίσω από το μάθημα: «Τα βιντεοπαιχνίδια είναι εξαιρετικά στο να δημιουργούν φανταστικούς κόσμους, αλλά επηρεάζουν επίσης τη σκέψη των παικτών για πραγματικούς χρόνους και τόπους... Στο μάθημά μου, λαμβάνω σοβαρά υπόψη τη φανταστική αναπαράσταση των ΗΠΑ από το GTA: τους χαρακτήρες του, τα αστικά και αγροτικά τοπία του και τις ιστορίες του. Και χρησιμοποιώ αυτόν τον κόσμο ως το μέσο πλαισίωσης για ένα σοβαρό μάθημα ιστορίας που εξετάζει τι πραγματικά έλαβε χώρα στις ΗΠΑ τον τελευταίο μισό αιώνα. Το μάθημα αφορά πολύ περισσότερο την αμερικανική ιστορία παρά τα ίδια τα παιχνίδια, αλλά το GTA παρέχει το πλαίσιο που δομεί την εξερεύνησή μας στο παρελθόν. Η ελπίδα μου είναι ότι μετά το μάθημα, οι μαθητές δεν θα ξαναδούν ποτέ αυτά τα παιχνίδια, ή τη σύγχρονη Αμερική, με τον ίδιο τρόπο».

Καθώς οι θαυμαστές συνεχίζουν να περιμένουν το πολυαναμενόμενο GTA 6, οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί θα είναι απασχολημένοι αναλύοντας την ιστορία που έκανε τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών μία από τις δημοφιλέστερες δράσης-περιπέτειας.