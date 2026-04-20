Ήταν τόσο αφοσιωμένη στο video game, που δεν άκουσε την αστυνομία όταν μπήκε σπίτι της.

Μία 91χρονη προκάλεσε κατά λάθος «συναγερμό», επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της, σε προάστιο του Κλίβελαντ, τη βρήκαν να παίζει video game.

Στις 18:00 της 9ης Απριλίου χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού της ηλικιωμένης στο Γουέστλεϊκ. Η κλήση ήταν από το «Confirm OK», το αυτόματο σύστημα της πόλης που ελέγχει καθημερινά ότι είναι καλά κάτοικοι οι οποίοι ζουν μόνοι τους. Η 91χρονη δεν απάντησε, οπότε το σύστημα έκανε τη δουλειά του, ειδοποιώντας την αστυνομία.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί τηλεφώνησαν στη γυναίκα- το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί- αλλά και πάλι δεν υπήρξε απάντηση. Στις 18:12 επικοινώνησαν με την κόρη της και τους είπε ότι η μητέρα της θα έπρεπε να βρίσκεται στο σπίτι, καθώς βγαίνει σπάνια.

Έπειτα από επτά λεπτά αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν έξω από το σπίτι. Χτύπησαν την πόρτα, δεν υπήρξε απάντηση, ούτε αντιλήφθηκαν κάποια κίνηση. Ρώτησαν τους γείτονες και τους είπαν ότι δεν είχαν παρατηρήσει κάτι παράξενο, ενώ η τελευταία φορά που είχαν δει την ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν την προηγούμενη ημέρα.

Αφού η οικογένεια έδωσε στους αστυνομικούς τον κωδικό του γκαράζ, οι ένστολοι μπήκαν στο σπίτι στις 18:28. «Κυρία; Αστυνομία του Γουέστλεϊκ», φώναξε ένας αστυνομικός, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Προχώρησαν με τους φακούς στο σπίτι και στις 18:29 οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο: «Είμαστε μαζί της τώρα. Παίζει video games στο υπνοδωμάτιό της».

Η 91χρονη ήταν ζωντανή, καλά και απορροφημένη σε ένα παιχνίδι στο κινητό της. Δεν τους είχε ακούσει καν να μπαίνουν στο σπίτι και να της φωνάζουν. Ήταν αφοσιωμένη στο να ξεπεράσει το προηγούμενο high score της. Αμέσως, αστυνομικοί άρχισαν να γελάνε και η γυναίκα τους ζήτησε συγγνώμη για το συναγερμό που προκάλεσε άθελά της,

Πηγή: Washington Post