Η μάχη για τη Γερουσία χαρακτηρίζεται πλέον αμφίρροπη, με τους Δημοκρατικούς να χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Μπορεί οι Ρεπουμπλικανοί να κυριαρχούν στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας από τους μεγαλύτερους δωρητές των ΗΠΑ, ωστόσο η οικονομική υπεροχή τους δεν φαίνεται να αρκεί για να διασφαλίσει τη διατήρηση της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο. Λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο απώλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η αναμέτρηση για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη.

Η αντίφαση ανάμεσα στην οικονομική ισχύ και τις εκλογικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών αναδεικνύεται σε ανάλυση του CNBC, η οποία βασίζεται στα στοιχεία της Federal Election Commission (FEC). Σύμφωνα με την έρευνα, 14 από τους 20 μεγαλύτερους χρηματοδότες και ομάδες δωρητών στηρίζουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά τους Ρεπουμπλικανούς. Οι συγκεκριμένοι χρηματοδότες έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 1,2 δισ. δολάρια στον εκλογικό κύκλο του 2026. Από αυτά, 830,5 εκατ. δολάρια κατευθύνονται προς τους Ρεπουμπλικανούς, έναντι 224,7 εκατ. δολαρίων προς τους Δημοκρατικούς.

Η οικονομική υπεροχή αποτυπώνεται και στις προεκλογικές δαπάνες. Από την Ημέρα της Εργασίας έως τις 25 Σεπτεμβρίου, τα συντηρητικά super PACs είχαν δαπανήσει 310 εκατ. δολάρια, έναντι 174 εκατ. δολαρίων των αντίστοιχων οργανώσεων που στηρίζουν τους Δημοκρατικούς. Παρά τη χρηματοδοτική υπεροχή, οι εκλογικές εκτιμήσεις γίνονται ολοένα δυσμενέστερες για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ρεπουμπλικανοί

Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών ξεχωρίζουν ο Έλον Μασκ, με συνολικές συνεισφορές περίπου 90,6 εκατ. δολαρίων, ο Τζεφ Γιας και η σύζυγός του Τζανίν, με 95,3 εκατ. δολάρια, καθώς και οι επενδυτές Μαρκ Άντρεσεν και Μπεν Χόροβιτς, μαζί με την εταιρεία τους Andreessen Horowitz, με 91,3 εκατ. δολάρια.

Στους μεγάλους χρηματοδότες που ευνοούν τους Ρεπουμπλικανούς περιλαμβάνονται επίσης η Μίριαμ Άντελσον, με 67,6 εκατ. δολάρια, οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, με 55,1 εκατ., ο επενδυτής Πολ Σίνγκερ, με 53,2 εκατ., και ο συνιδρυτής της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Άννα έχει διαθέσει 50 εκατ. δολάρια.

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Ειδικότερα, ο Μασκ έχει κατευθύνει περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια στο America PAC, το οποίο χρηματοδοτεί ανεξάρτητες εκλογικές παρεμβάσεις υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Παράλληλα, ομάδες δωρητών από τον χώρο της τεχνολογίας έχουν συνεισφέρει περίπου 93 εκατ. δολάρια στο MAGA Inc., το βασικό super PAC που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοκρατικοί

Στην πλευρά των Δημοκρατικών, ο Τζορτζ Σόρος αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη, με συνεισφορές περίπου 102 εκατ. δολαρίων προς οργανώσεις που στηρίζουν το κόμμα. Ωστόσο, ο ίδιος και ο γιος του Άλεξ δεν έχουν χρηματοδοτήσει απευθείας την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο.

Ο Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, στηρίζει συγκεκριμένα τον Τζέιμς Ταλαρίκο, υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Τέξας. Έχει διαθέσει 11,5 εκατ. δολάρια στο Lone Star Rising, το super PAC που υποστηρίζει την υποψηφιότητά του.

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έχει διαθέσει 11 εκατ. δολάρια σε super PAC που στηρίζει τον Μάικα Λάσερ, υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη. Επιπλέον, έχει συνεισφέρει 2,5 εκατ. δολάρια στην προσπάθεια επανεκλογής του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο.

Το Cook Political Report αναθεώρησε την αξιολόγηση 15 αναμετρήσεων για τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ των Δημοκρατικών, εκτιμώντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε τροχιά απώλειας της πλειοψηφίας τους. Την ίδια ώρα, η μάχη για τη Γερουσία χαρακτηρίζεται πλέον αμφίρροπη, με τους Δημοκρατικούς να χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες για να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.