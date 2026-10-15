«Στο πλευρό του Λούλα και του βραζιλιάνικου λαού για μια δημοκρατία που δίνει φωνή», αναφέρει ο Αλέξης ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Ο Λούλα έχει αποδείξει ότι η Αριστερά μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, καταπολεμώντας τις κοινωνικές ανισότητες και την φτώχεια και υπερασπίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο τον δεύτερο γύρο (στις 25 Οκτωβρίου) των εκλογών στη Βραζιλία και το αποτέλεσμα δημοσκόπησης στη χώρα που δίνει οριακό προβάδισμα στον αντίπαλό του, Φλάβιο Μπολσονάρου.

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από αυταρχικές δυνάμεις, ο αγώνας του έχει σημασία πολύ πέρα από τα σύνορα της Βραζιλίας. Είναι ένας αγώνας για όλους όσους πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους πολλούς», τονίζει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και καταλήγει: «Στο πλευρό του Λούλα, στο πλευρό του βραζιλιάνικου λαού, για μια δημοκρατία που δίνει φωνή και προοπτική σε όλους».

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