Τελικά ίσως οι εξελίξεις στις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη έρθουν εκ νέου από την αμερικανική ήπειρο, αλλά αυτή τη φορά όχι από το Σιάτλ, αλλά από την Μπραζίλια…

Με το μήνυμα στήριξης και με κολακευτικά σχόλια υποδέχθηκαν το μήνυμα στήριξης του Αλέξη Τσίπρα στον Λούλα, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, απέναντι στον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Το ICL Notícias και το Plantão Brasil προβάλλουν την παρέμβασή του, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της εκλογικής αναμέτρησης με την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ICL, χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ «μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής Αριστεράς», ενώ το Plantão Brasil τον χαρακτηρίζει ως «ηγετικής φυσιογνωμία της Αριστεράς στην Ευρώπη». Στο επίκεντρο βρίσκεται η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι το κυβερνητικό έργο του Λούλα αποδεικνύει τη δυνατότητα της Αριστεράς να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια και τις ανισότητες.

Οι προεδρικές εκλογές ωστόσο στη Βραζιλία - οι οποίες πλέον έχουν αναδειχθεί σε απόλυτο ντέρμπι -, αποτελούν και ένα σημείο αναφοράς για ορισμένες προοδευτικές δυνάμεις της ΕΕ, οι οποίες στήριξαν δημόσια τον Λούλα απέναντι στον ακροδεξιό Μπολσονάρου: Μεταξύ άλλων ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία, Έλι Σλάιν, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιουζέπε Κόντε.

Η κοινή τους στάση δείχνει έναν δρόμο που σήμερα χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη: συνεργασία της Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας απέναντι στην Ακροδεξιά. Η παρέμβασή τους εκφράζει μια ουσιαστική αντίληψη διεθνούς αλληλεγγύης: οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να στηρίζουν η μία την άλλη όταν διακυβεύονται κατακτήσεις που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους.

Τελικά ίσως οι εξελίξεις στις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη έρθουν εκ νέου από την αμερικανική ήπειρο, αλλά αυτή τη φορά όχι από το Σιάτλ, αλλά από την Μπραζίλια…

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Ε.Σ.