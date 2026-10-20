Ποια ήταν η απάντηση που έλαβε, όταν ρώτησε «αν θα συνεργαστείτε με τη ΝΔ»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Τομέαρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι δέχθηκε προτάσεις από στελέχη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αλλά και από άλλα κόμματα, τις οποίες, ωστόσο, απέρριψε, επιλέγοντας να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στις προσεγγίσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε, αλλά κυρίως στους λόγους για τους οποίους τις απέρριψε. Όπως ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα Κρήτης 103,1», το πρώτο ερώτημα που έθεσε, τότε, στους συνομιλητές του ήταν εάν υπήρχε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, για να εισπράξει την απάντηση: «Αυτό δεν μπορούμε να στο εγγυηθούμε από τώρα». «Επέλεξα Τσίπρα, γιατί δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη αποκλείει κατηγορηματικά – με συνεδριακή απόφαση – ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Φαίνεται, όμως, πως τουλάχιστον οι συνομιλητές του Θωμά Μόσχου, σύμφωνα πάντα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει, δεν εμφανίστηκαν εξίσου κατηγορηματικοί.

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Μ. Καλ.