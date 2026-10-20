Εν αντιθέσει με το ...Μαξίμου.

Μάλλον ευχάριστα υποδέχθηκαν στο επιτελείο Σαμαρά την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου ότι «ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο μόνος που μπορεί να μαζέψει τη Ν.Δ.».

«Το να ακούς από πρόσωπο τέτοιας επιρροής που προέρχεται μάλιστα από την Αριστερά να σου αναγνωρίζει αποτελεσματικότητα είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο» σχολίαζαν πολιτικοί φίλοι του Μεσσήνιου πολιτικού.

Στο Μαξίμου πάλι μάλλον δεν τους άρεσε το σχόλιο Λαζόπουλου.

Με κάποιους να προσδίδουν στον ηθοποιό διάθεση να ενισχύσει τον διχασμό στη Ν.Δ. προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο όμως επέκρινε στο σχόλιό του!

Λ.Ι.