Είτε ακούμε Μητσοτάκη, είτε Τσίπρα είναι το ίδιο πράγμα, ήταν το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ!

«Ακούγαμε τον κ. Τσίπρα αλλά ήταν σαν να ακούγαμε τον κ. Μητσοτάκη», ήταν το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τη συνέντευξη του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στο TRT.

Η Αμαλίας δεν τσίμπησε και δεν απάντησε.

Αν συνεχίσει μάλιστα την ίδια τακτική στο τέλος το ΠΑΣΟΚ θα τσακώνεται μόνο του.

Θα είναι καλό συνολικά για την προοδευτική παράταξη κάτι τέτοιο.

Η δε ηγεσία της ΕΛΑΣ θα πρέπει και να «αδειάσει» τα στελέχη της που επιτέθηκαν με προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτήτως αν δέχονται υβριστικούς χαρακτηρισμούς από τη Χαριλάου Τρικούπη μήνες τώρα.

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Β.Σκ.