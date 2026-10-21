Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηκική εικόνα, ο μεγαλύτερος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο προηγείται με ποσοστό 45% των ψήφων έναντι 44% του απερχόμενου αριστερού προέδρου της Βραζιλίας. Η «δεύτερη μάχη» των προεδρικών εκλογών της χώρας της Λάτινικής Αμερικής.
Είναι η πρώτη δημοσκόπηση της Quaest μετά το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψηφίων την Κυριακή. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρο προηγούνταν με 46% των ψήφων έναντι 44% του Λούλα.
Η δημοσκόπηση της Quaest, διενεργήθηκε σε δείγμα 2.154 ανθρώπων από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου με περιθώριο λάθους συν/πλην δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία αποτελούν σημείο αναφοράς για ορισμένες προοδευτικές δυνάμεις της ΕΕ οι οποίες στήριξαν δημόσια τον Λούλα απέναντι στον ακροδεξιό Μπολσονάρου: μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ιταλία, Έλι Σλάιν, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιουζέπε Κόντε.
Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λούλα..
Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε κάτι παραπάνω από 47% των ψήφων, έναντι σχεδόν 45% του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.