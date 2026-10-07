Ο ηγέτης της ισπανικής δεξιάς επέλεξε τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης, για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Από τη Θέουτα επέλεξε να ξεκινήσει συμβολικά την προεκλογική του εκστρατεία ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Η επιλογή του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική δεν ήταν τυχαία, καθώς η μεταναστευτική κρίση του περασμένου Ιουλίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, με τον Φεϊχό να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

«Το να έρθω εδώ στην αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτελεί την υλοποίηση μιας δέσμευσης», δήλωσε ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της κυβέρνησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Όπως υποστήριξε, στόχος είναι η περιοχή να επιστρέψει «στην κανονικότητα».

{https://x.com/el_pais/status/2107800474636128501}

Ο Φεϊχό συνέδεσε την κατάσταση στη Θέουτα με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης Σάντσεθ, λέγοντας πως η πόλη «είναι το σύμπτωμα της παρακμής, της διαφθοράς και των ψευδών στα οποία βυθίστηκε η χώρα» υπό τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018.

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Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Στις 30 και 31 Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, κολυμπώντας ή περπατώντας, σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της περιοχής μαζική εισροή. Σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων, κυρίως στη θάλασσα.

Η πλειονότητα των μεταναστών επέστρεψε στη συνέχεια στο Μαρόκο, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα. Η αστυνομική και στρατιωτική παρουσία ενισχύθηκε, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, με συχνές διαδηλώσεις και επεισόδια.

Η κρίση στη Θέουτα αποτέλεσε ένα ακόμη πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση των Σοσιαλιστών και τα κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς, ενώ συγκαταλέγεται, μαζί με το στεγαστικό, στα βασικά ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην προεκλογική περίοδο.

Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα στις δημοσκοπήσεις

Το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό εμφανίζεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Πέδρο Σάντσεθ, με τον ηγέτη της ισπανικής δεξιάς να επιχειρεί να θέσει τη μεταναστευτική πολιτική στο επίκεντρο της προεκλογικής του ατζέντας.

{https://x.com/NunezFeijoo/status/2107814636225458515}

«Η Ισπανία ακολουθεί τη χειρότερη των κατευθύνσεων. Η Ισπανία έχει ανάγκη από μια βαθιά αλλαγή (…) και εάν οι Ισπανοί με στηρίξουν» κατά τη διάρκεια των εκλογών, «η Θέουτα θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου», διαβεβαίωσε ο Φεϊχό.