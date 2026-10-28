Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφορά και τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς η προστασία από τέτοιου είδους απειλές αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις.

Με επίκεντρο την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και με έντονο το αποτύπωμα της τεχνολογικής αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, με τη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων, σύγχρονων οπλικών συστημάτων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων μέσων αεράμυνας.

Η παραλιακή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτέλεσε το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην παρουσία των στρατιωτικών μονάδων όσο και στα νέα συστήματα που αποτυπώνουν τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αμυντικού εξοπλισμού.

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Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε την προσπάθεια ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του επισμηναγού Χρήστου Χαρίτου μέσα από το F-16 Fighting Falcon που πραγματοποίησε επιδείξεις με ελιγμούς αυξημένης δυσκολίας. «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο.

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Ακολουθεί η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένες. Είναι αγαθά τα οποία κατακτήθηκαν με θυσίες, από μία γενιά η οποία όρθωσε το ανάστημά της απέναντι στον φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Και η παρακαταθήκη τους είναι για εμάς μια πυξίδα ευθύνης, μία ευθύνη την οποία υπηρετούμε με έργα και όχι με λόγια.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υλοποιούν σήμερα το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία τους και νομίζω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, και κυρίως όλες και όλοι οι Θεσσαλονικείς, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία παρέλαση στην οποία ξεχώρισαν τα καινοτόμα συστήματα, τα οποία μας επιτρέπουν σήμερα να προβάλλουμε μια ισχυρή αποτρεπτική προβολή ισχύος απέναντι σε όσους ενδεχομένως να εποφθαλμιούν την κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω: η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει αλλά ούτε εκβιάζεται, δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές. Και σήμερα αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία βλέπουμε χρηματοδοτούνται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Χωρίς μια οικονομία ευημερούσα, χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να προβάλλει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Θέλω και πάλι να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, επ’ ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου, χρόνια πολλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmgfp3jw8jpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο επίκεντρο η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία συστημάτων που συνδέονται με την πολυεπίπεδη αεράμυνα, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της προστασίας του ελληνικού εναέριου χώρου.

Μεταξύ των συστημάτων που παρουσιάζονται ξεχωρίζουν τα SPYDER, BARAK MX και David’s Sling, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση διαφορετικών κατηγοριών εναέριων και πυραυλικών απειλών. Η αξιοποίησή τους εντάσσεται στη λογική της πολυστρωματικής άμυνας, όπου διαφορετικά μέσα συνεργάζονται για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναχαίτιση απειλών.

Το SPYDER αποτελεί σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ το BARAK MX προσφέρει δυνατότητες αντιμετώπισης στόχων σε διαφορετικές αποστάσεις. Το David’s Sling έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση πιο απαιτητικών απειλών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται βαλλιστικοί πύραυλοι και προηγμένα αεροπορικά μέσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmgdhrflfu4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παρουσία τους στη φετινή παρέλαση δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να δουν από κοντά συστήματα που συνδέονται με τη μετάβαση σε ένα περισσότερο διασυνδεδεμένο μοντέλο αεράμυνας.

Drones και μη επανδρωμένα συστήματα αλλάζουν το πεδίο των επιχειρήσεων

Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης και αποστολές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση ναυτικών στόχων.

Παρουσιάζεται επίσης το μη επανδρωμένο επίγειο όχημα «ΑΝΤΑΙΟΣ», το οποίο προορίζεται για την υποστήριξη στρατιωτικών μονάδων, τη μεταφορά εφοδίων, τη διακομιδή τραυματιών και αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.

Στην ίδια κατηγορία τεχνολογικών καινοτομιών εντάσσεται το «ΑΡΠΥΙΑ», ένα ελληνικής ανάπτυξης μη επανδρωμένο αερόχημα για αποστολές ακριβείας, καθώς και το Patroller, το οποίο προορίζεται για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών.

Το V-BAT, τα συστήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης και τα μη επανδρωμένα αεροχήματα που προορίζονται για ναυτικές αποστολές συμπληρώνουν την εικόνα ενός πεδίου επιχειρήσεων όπου η συλλογή και η άμεση μετάδοση πληροφοριών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες.

Η αυξανόμενη αξιοποίηση τέτοιων μέσων συνδέεται με τις εμπειρίες από τις πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, στις οποίες τα drones έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό εργαλείο επιτήρησης, αναγνώρισης και προσβολής στόχων.

Τα ελληνικά συστήματα αντιμετώπισης drones

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφορά και τα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς η προστασία από τέτοιου είδους απειλές αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις.

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», προϊόν συνεργασίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, έχει δυνατότητες εντοπισμού και εξουδετέρωσης εχθρικών drones. Έχει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες από ελληνικές φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ».

Παράλληλα, το σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών, αποσκοπεί στην ανίχνευση και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροχημάτων και μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε πλοία όσο και σε χερσαίες εγκαταστάσεις.

Η παρουσία των συγκεκριμένων συστημάτων αναδεικνύει τη σημασία της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας και της ανάπτυξης λύσεων που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmg9o27wnvmp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πυραυλικό Πυροβολικό και τα σύγχρονα μέσα μάχης

Από την παρουσίαση δεν λείπουν τα συστήματα που ενισχύουν τις δυνατότητες του Πυροβολικού και των χερσαίων δυνάμεων.

Ο εκτοξευτής πυραύλων PULS συγκαταλέγεται στα μέσα που ξεχωρίζουν, καθώς προσφέρει δυνατότητες προσβολής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, ανάλογα με τον τύπο των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, τα τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker M1126 ενισχύουν την κινητικότητα και την προστασία του προσωπικού, ενώ τα οχήματα αναγνώρισης και ηλεκτρονικής επιτήρησης υποστηρίζουν τη συλλογή πληροφοριών και τη γρήγορη διαβίβασή τους στα κέντρα διοίκησης.

Στην παρέλαση παρουσιάζονται επίσης συστήματα επικοινωνιών και κινητά επιχειρησιακά κέντρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν τη λειτουργία των μονάδων και να υποστηρίζουν τον συντονισμό ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου οι συμβατικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές.

Η ελληνική καινοτομία στο προσκήνιο

Η παρουσία ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής συστημάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης.

Μη επανδρωμένα οχήματα, συστήματα επιτήρησης, τεχνολογίες αντιμετώπισης drones και εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνιών αποτυπώνουν την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριας τεχνογνωσίας στον τομέα της άμυνας.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση της συνεργασίας με το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας.

Πέρα από την προβολή των νέων οπλικών συστημάτων, η παρέλαση αποτελεί και μια ευκαιρία παρουσίασης των δυνατοτήτων που αναπτύσσονται σε τομείς όπως η αυτονομία, η ηλεκτρονική επιτήρηση και η διασύνδεση διαφορετικών μέσων.

Μαχητικά αεροσκάφη και η επίδειξη της ομάδας «Ζευς»

Το αεροπορικό σκέλος αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων Rafale και F-16 Viper, καθώς και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επίδειξη του F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς», η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία των εθνικών εορτασμών.

Το αεροπορικό πρόγραμμα συμπληρώνει την εικόνα μιας παρέλασης που συνδυάζει την παραδοσιακή παρουσίαση των Ενόπλων Δυνάμεων με την προβολή των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους.

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου

Πίσω από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, η 28η Οκτωβρίου παραμένει ημέρα ιστορικής μνήμης και τιμής στους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στις δυνάμεις του Άξονα το 1940.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη συνδυάζει τον εορτασμό της εθνικής επετείου με την παρουσίαση της σημερινής εικόνας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην άμυνα της χώρας.

Η φετινή διοργάνωση στρέφει, έτσι, το ενδιαφέρον τόσο στην ιστορική παρακαταθήκη του «ΟΧΙ» όσο και στις αλλαγές που διαμορφώνουν το σύγχρονο αμυντικό περιβάλλον.