Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την ανατολική Ισπανία, με την κακοκαιρία να απειλεί και την Καταλονία.

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Ισπανία, καθώς τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει η ζωή τους, ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές σε δρόμους και υποδομές.

Στο επίκεντρο των πλημμυρών βρέθηκε η Βαλένθια και το Αλικάντε. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασέρνοντας οχήματα.

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«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα, υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τη νύχτα της Κυριακής (18/10) ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Σαγούντο, ενώ στην Καταλονία εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα που είχε πέσει σε χείμαρρο. Άλλοι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο τουριστικό θέρετρο Ολίβα, που πλήττεται από τις βροχές από χθες το βράδυ. Το ένα θύμα ήταν μια γυναίκα 79 ετών, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της ενώ ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή σε ένα από τα κάμπινγκ της πόλης.

Σε ορισμένες περιοχές της Βαλένθια καταγράφηκαν έως και 700 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε 24 ώρες (70 εκατοστά). Συνολικά στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή οργανώθηκαν περισσότερες από 400 επιχειρήσεις διάσωσης.

Απεγκλωβισμοί σε πλημμυρισμένα σπίτια

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

{https://x.com/Reuters/status/2112246148908134627}

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2112075273365496212}

Η AEMET εξέδωσε αρκετές κόκκινες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση και να αναζητούν υψηλότερα σημεία. Το πρωί της Δευτέρας, 800.000 κάτοικοι βρίσκονταν υπό εντολή να παραμείνουν σε καταφύγιο, ωστόσο μέχρι αργά το απόγευμα ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σε 87.000 κατοίκους σε οκτώ δήμους.

Τα βαρέα οχήματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ορισμένες περιοχές

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, κυρίως στην Ολίβα, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν σχεδόν 100 επιχειρήσεις διάσωσης στη Βαλένθια και το Αλικάντε, σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας.

Ο δήμαρχος του Πέγκο, Ενρίκε Μολ, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό A Punt ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να περιμένουν να απομακρυνθούν με ελικόπτερο από τις στέγες των σπιτιών τους. Όπως πρόσθεσε, όλοι οι δρόμοι πρόσβασης στην πόλη είχαν αποκλειστεί, ενώ ακόμη και τα βαρέα στρατιωτικά οχήματα αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ορισμένες περιοχές.

Ο αντιδήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης Ολίβα, Σαλβαδόρ Λιόπις, δήλωσε τη Δευτέρα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωζαν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί, κυρίως ηλικιωμένους που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους, με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους.

«Αναγκάζονται να ανεβαίνουν πάνω σε τραπέζια και έπιπλα για να μην βρέχονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι βροχοπτώσεις είχαν αρχίσει να υποχωρούν, αφού πρώτα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Περισσότεροι από 100.000 μαθητές στην περιφέρεια της Βαλένθια δεν πήγαν στα σχολεία τους, καθώς τα μαθήματα ανεστάλησαν λόγω των προειδοποιήσεων. Παράλληλα, η κεντρική κυβέρνηση ανέπτυξε μονάδες έκτακτης ανάγκης του στρατού και της εθνικής αστυνομίας.

Το επίκεντρο της καταιγίδας αναμενόταν να μετατοπιστεί προς την Καταλονία το απόγευμα της Δευτέρας, κυρίως στις επαρχίες της Βαρκελώνης και της Χιρόνα, όπου ενδέχεται να πέσουν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος ήταν αυξημένος, καθώς το έδαφος ήταν ήδη κορεσμένο από προηγούμενες καταιγίδες.