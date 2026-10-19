«Το πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Οι μαθητές δεν είναι υποδεέστεροι της εξουσίας», καταγγέλλουν φοιτητικές οργανώσεις στην Αλβανία.

Αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στις εγκαταστάσεις του δημόσιου πανεπιστημίου «Ismail Qemali» στη Vlora της Αλβανίας, καταγγέλλουν παρατάξεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα διαδηλωτών φοιτητών μπήκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Τεχνικών Επιστημών. Η αστυνομία είχε σχηματίσει οδόφραγμα για να αποτρέψει την κίνηση των φοιτητών, προσπαθώντας να τους βγάλει από τις εγκαταστάσεις της σχολής.

Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε και ένα βήμα πιο πέρα, προκαλώντας την αντίδραση οργανώσεων, που κάνουν λόγο για μια άνευ προηγουμένου κίνηση, σε μια εποχή που οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα συνεχίζονται σε αρκετές πόλεις της χώρας. «Οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίες, η διαμαρτυρία δεν είναι έγκλημα», φώναζαν οι φοιτητές.

{https://x.com/Tirana_Report/status/2112145663660069189}

«Το πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης»

Από την πλευρά του, το δημοκρατικό κόμμα, Partia Demokratike, στη Vlora αντέδρασε μέσω δημόσιας δήλωσης, καταδικάζοντας την παρέμβαση αυτή της αστυνομίας στους πανεπιστημιακούς χώρους και απαιτώντας διαφάνεια για τις εντολές που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.

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Στη δήλωσή της, η PD Vlorar εκφράζει την ανησυχία της και υποστηρίζει πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει πίεση και φόβο μεταξύ των φοιτητών που επιδιώκουν να εκφράσουν τις θέσεις τους.

{https://x.com/IsamyzyrajAlb/status/2112141490088468700}

«Το πανεπιστήμιο δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Οι μαθητές δεν είναι υποδεέστεροι της εξουσίας. Και η αστυνομία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όργανο για να εκφοβίσει εκείνους που τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους», αναφέρει το κόμμα.

Σύμφωνα με το DP, η παρέμβαση αποτελεί σοβαρή ανησυχία για την ακαδημαϊκή ελευθερία και το δικαίωμα των φοιτητών να εκφράζονται και να διαμαρτύρονται ειρηνικά.

{https://x.com/ShefqetFejzo11/status/2112139276913893385}

Το κόμμα απαιτεί να δημοσιοποιηθούν οι εντολές που οδήγησαν στην παρέμβαση της Αστυνομίας στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, καθώς και να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες για τις πράξεις που διαπράχθηκαν.

Στην ανακοίνωση, απευθύνεται απευθείας στην Τοπική Αστυνομία της περιοχής και στην Εισαγγελία της Γενικής Δικαιοδοσίας και ζητά να διευκρινίσει τις συνθήκες της παρέμβασης και να εγγυηθεί ότι οι φοιτητές δεν θα παρεμποδιστούν ή θα εκφοβιστούν λόγω της άσκησης των συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και καμία στολή δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως ασπίδα κατά της νομικής ευθύνης», τονίζει η PD Vlora.

Δείτε το βίντεο από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία

{https://x.com/Reuters/status/2112151994916012045}

Με πληροφορίες του Tirana Report