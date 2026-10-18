Οι συλλήψεις συνδέονται με τα βίαια επεισόδια, τις επιθέσεις και τις φθορές που καταγράφηκαν κατά τις διαδοχικές ημέρες των κινητοποιήσεων.

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα παραμένει η Αλβανία, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται για έκτη ημέρα και τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων να έχουν μετατρέψει το κέντρο των Τιράνων σε πεδίο εκτεταμένων επεισοδίων. Οι κινητοποιήσεις, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, συνοδεύονται από εμπρησμούς, βανδαλισμούς και καταστροφές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις, ενώ η ένταση έχει επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να αποκαταστήσουν την τάξη, ο Αλβανός πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση για διάλογο, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση και εξωτερικούς παράγοντες ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές επιμένουν στο αίτημα για πολιτική αλλαγή, ενώ 78 συλληφθέντες από τα επεισόδια οδηγήθηκαν στο Πρωτοδικείο Τιράνων για να απολογηθούν.

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«Όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντί τους»

Νωρίς το πρωί, ο Έντι Ράμα επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, καλώντας όσους επιθυμούν να συζητήσουν να προσέλθουν σε διάλογο. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί τη βία και τις επιθέσεις εναντίον δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων.

«Όποιος θέλει να μιλήσει είμαι εδώ, όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποφύγει την παγίδα της βίας, την οποία, όπως είπε, κάποιοι επιδιώκουν.

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Ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην υποχωρήσει απέναντι στις πιέσεις για αποχώρησή του από την εξουσία, επιμένοντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις πρέπει να καθορίζονται μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις σε τράπεζες και δημόσια κτίρια δεν αποτελούν απλώς εκδηλώσεις δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση, αλλά εντάσσονται, κατά την εκτίμησή του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια πρόκλησης πανικού και υπονόμευσης της χώρας.

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Καταγγελίες για παρέμβαση Ρωσίας και Ιράν

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Έντι Ράμα επανέφερε τον ισχυρισμό ότι οι διαδηλώσεις υποκινούνται από «ξένα χέρια», αποδίδοντας ρόλο τόσο στην αντιπολίτευση όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη Ρωσία και το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για παρεμβάσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την ενίσχυση της έντασης και την αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στην Αλβανία.

Ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η βία και οι καταστροφές δεν στρέφονται μόνο εναντίον της κυβέρνησής του, αλλά απειλούν ευρύτερα την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ορίζοντα το 2030.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του Αλβανού πρωθυπουργού σε περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται να έφερε εκρηκτικά και να είχε ως στόχο το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι το περιστατικό σημειώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα και ότι το drone εξουδετερώθηκε, καταλήγοντας στην αυλή του κτιρίου.

«Μας ακούει μόνο όταν ζητάμε την παραίτησή του»

Απαντώντας στην κριτική ότι δεν έχει ακούσει τις διεκδικήσεις των φοιτητών και των πολιτών, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις εκκλήσεις που διατυπώνονται στους δρόμους, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην παραίτηση και τη φυλάκισή του.

Όπως ανέφερε, δεν έχει λάβει συγκεκριμένα αιτήματα που να εξηγούν με σαφήνεια ποιες αλλαγές ζητούν οι διαδηλωτές πέρα από την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

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Οι συγκεντρωμένοι, από την πλευρά τους, εξακολουθούν να ζητούν πολιτική αλλαγή και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Οι κινητοποιήσεις έχουν αποκτήσει ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και πολιτών διαφορετικών ηλικιών.

Στο δικαστήριο οι 78 συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές διαδικασίες για τα επεισόδια βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς 78 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων, προκειμένου να απολογηθούν.

Οι συλλήψεις συνδέονται με τα βίαια επεισόδια, τις επιθέσεις και τις φθορές που καταγράφηκαν κατά τις διαδοχικές ημέρες των κινητοποιήσεων.

Στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας έχουν καταγραφεί ζημιές σε δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις και τραπεζικές εγκαταστάσεις, ενώ σε προηγούμενες συγκρούσεις σημειώθηκαν πυρκαγιές και εκτεταμένοι βανδαλισμοί. Μεταξύ των κτιρίων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν εγκαταστάσεις κρατικών υπηρεσιών, καθώς και το Ανώτατο Δικαστήριο και κτίριο που συνδέεται με την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι διαδηλωτές δεν δείχνουν διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας.

Παρέμβαση της αμερικανικής πρεσβείας

Στις εξελίξεις παρενέβη και η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα, η οποία με ανακοίνωσή της καταδίκασε τα βίαια επεισόδια και απηύθυνε έκκληση για ειρηνική άσκηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.