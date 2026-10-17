Από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες στη γενικευμένη πολιτική κρίση - Στο στόχαστρο η κυβέρνηση Ράμα.

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολιτική κρίση στην Αλβανία, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές μαθητές, φοιτητές και νέους συνεχίζονται στα Τίρανα, με βασικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η οργή για τις καταγγελίες διαφθοράς, την κατάσταση στην εκπαίδευση, την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών και την αμφιλεγόμενη αξιοποίηση της νότιας ακτογραμμής της χώρας έχει μετατρέψει τις κινητοποιήσεις σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Παιδείας παραμένει στο επίκεντρο των συγκεντρώσεων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν να κρατήσουν τους διαδηλωτές μακριά από το κτίριο. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από συγκρούσεις, χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων, ενώ εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί σε δημόσια κτίρια, καταστήματα και άλλες υποδομές της αλβανικής πρωτεύουσας.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στην εβδομάδα, όταν οι αρχικά ειρηνικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις. Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες, έβαλαν φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες και πέταξαν πέτρες εναντίον αστυνομικών. Η κυβέρνηση καταδίκασε τα επεισόδια, ενώ ο Ράμα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

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Συλλήψεις και τραυματισμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αλβανικής αστυνομίας, περίπου 500 διαδηλωτές είχαν συλληφθεί, εκ των οποίων οι 330 είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Παράλληλα, είχαν τραυματιστεί περίπου 120 αστυνομικοί και 45 διαδηλωτές, αν και ο πραγματικός αριθμός των τραυματισμένων διαδηλωτών ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς δεν έχουν καταγραφεί όλες οι περιπτώσεις.

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Τα επεισόδια σημειώθηκαν κυρίως στο ιστορικό κέντρο των Τιράνων, κοντά στην πλατεία Σκεντέρμπεη, το Κοινοβούλιο και το πρωθυπουργικό γραφείο. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν επανειλημμένα να προσεγγίσουν κυβερνητικά κτίρια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να δημιουργούν κλοιούς και να χρησιμοποιούν μέσα καταστολής για να διαλύσουν το πλήθος.

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Τις προηγούμενες ημέρες, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν έως αργά τη νύχτα, ενώ οι ζημιές επεκτάθηκαν σε δημόσια κτίρια και εμπορικές επιχειρήσεις. Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της αλβανικής Βουλής αναβλήθηκε, καθώς οι συγκεντρώσεις και τα επεισόδια επηρέασαν τη λειτουργία του κέντρου της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, καταστηματάρχες στα Τίρανα απηύθυναν έκκληση στους διαδηλωτές να μην προκαλούν ζημιές στις επιχειρήσεις τους. Σε μηνύματα που τοποθέτησαν στις προσόψεις των καταστημάτων τους, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των νέων, ζητώντας ταυτόχρονα να προστατευθούν οι περιουσίες τους.

Διαφθορά, ανεργία και εκπαίδευση στο επίκεντρο της οργής

Πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκεται ένα σύνολο κοινωνικών και πολιτικών αιτημάτων που ξεπερνούν την αντίθεση σε μια συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση.

Οι μαθητές και οι φοιτητές ζητούν αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια, χαμηλότερο κόστος σπουδών και περισσότερη οικονομική υποστήριξη. Παράλληλα, εκφράζουν την αγωνία τους για την έλλειψη θέσεων εργασίας και τις περιορισμένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτησή τους.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί επίσης η διαφθορά. Οι διαδηλωτές κατηγορούν κυβερνητικούς αξιωματούχους για αδιαφάνεια και υποστηρίζουν ότι οι προηγούμενες, κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις τους δεν οδήγησαν σε ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

«Διαδηλώναμε ειρηνικά επί 140 ημέρες και κανείς δεν μας άκουσε», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, η 19χρονη διαδηλώτρια Κλέα, εξηγώντας την απογοήτευση που επικρατεί μεταξύ των νέων.

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Η δυσαρέσκεια συνδέεται και με την αντίληψη ότι οι οικονομικές ευκαιρίες και οι σημαντικοί πόροι της χώρας συγκεντρώνονται στα χέρια περιορισμένων οικονομικών και πολιτικών κύκλων. Ο πολιτικός αναλυτής Αφρίμ Κράσνικι δήλωσε στο Reuters ότι πολλοί νέοι θεωρούν πως οι πολιτικοί και οικονομικοί πόροι ελέγχονται από ολιγαρχικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να διακρίνουν ένα βιώσιμο μέλλον στην πατρίδα τους.

Η 25χρονη βουλευτής που στράφηκε κατά του Ράμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της 25χρονης Μαργιάνα Κοτσέκου (Marjana Koceku), η οποία είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον Έντι Ράμα για να συμμετάσχει στις εκλογές με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Σήμερα, ως ανεξάρτητη βουλευτής, βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών που ζητούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού.

Η πολιτική της διαδρομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια είχε αρχικά ενταχθεί στην ομάδα των νεότερων στελεχών που επιδίωκε να αναδείξει το κυβερνών κόμμα. Η απόφασή της να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις καταδεικνύει ότι η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους φοιτητές ή στην αντιπολίτευση, αλλά εκφράζεται και από πρόσωπα που είχαν συνδεθεί με το πολιτικό περιβάλλον του Ράμα.

Μιλώντας στο Reuters κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Παρασκευής, η Κοτσέκου υποστήριξε ότι οι πολιτικές της πολιτικής ελίτ βρίσκονται σε αντίθεση με όσα ζητούν εδώ και χρόνια οι αλβανικές κοινότητες και οι πολίτες.

«Η χώρα μας είναι ο αλβανικός λαός», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της χώρας και όχι ένας άνθρωπος ή μία κυβέρνηση.

Η ίδια κατάγεται από τις ορεινές περιοχές της βόρειας Αλβανίας, όπου η οικογένειά της διατηρεί έναν μικρό ξενώνα στις όχθες λίμνης. Η σχέση της με την ύπαιθρο και τη γη, όπως εξήγησε, επηρεάζει και την αντίθεσή της στις πολιτικές που θεωρεί ότι απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Η επένδυση πολυτελούς θερέτρου που πυροδότησε τις αντιδράσεις

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια διαμαρτυριών που διαρκούν εδώ και μήνες και ξεκίνησαν κυρίως από την αντίθεση σε σχέδια κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου στη νότια ακτογραμμή της Αλβανίας.

Στο επενδυτικό σχέδιο συνδέονται συμφέροντα που περιλαμβάνουν τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες, ενώ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με νομικές προσφυγές.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν δηλώσει στο Reuters τον Ιούλιο ότι η γη τους πωλήθηκε παράνομα για την ανάπτυξη του έργου. Το πρακτορείο ανέφερε στη συνέχεια ότι ο άνθρωπος που πούλησε τη γη αναζητούνταν από τις εισαγγελικές αρχές ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία την οποία αρνήθηκε ο δικηγόρος του.

Το Reuters διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν εντόπισε στοιχεία παρανομίας από την πλευρά του Κούσνερ και ότι εκείνος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαφορά των κατοίκων σχετικά με τη γη. Ο ίδιος δεν απάντησε στα αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.

Για τους διαδηλωτές, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει εξελιχθεί σε σύμβολο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης για το ποιος αποφασίζει σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής γης, ποιος επωφελείται από τις μεγάλες επενδύσεις και κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η περιβαλλοντική διάσταση της διαμαρτυρίας συνδέεται με το κίνημα που έχει γίνει γνωστό ως «επανάσταση των φλαμίνγκο». Περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες αντιδρούν εδώ και περίπου 140 ημέρες στα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, επικαλούμενοι την προστασία της ακτογραμμής και του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνάντηση αυτού του κινήματος με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις διεύρυνε την κοινωνική βάση των διαδηλώσεων.

Νέες καταγγελίες για κυβερνητικά στελέχη

Η δυσαρέσκεια ενισχύεται και από άλλες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Αλβανία.

Το Reuters αναφέρει ότι εισαγγελικές αρχές είχαν διατυπώσει τον προηγούμενο χρόνο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φέρεται να είχε εμπλακεί στην ανάθεση κατασκευαστικών συμβάσεων σε εταιρείες που ευνοούνταν από την κυβέρνηση.

Ο Έντι Ράμα και ο αντιπρόεδρός του αρνούνται τις κατηγορίες. Η υπόθεση, ωστόσο, προστέθηκε σε μια σειρά σκανδάλων που έχουν επιβαρύνει την εικόνα της κυβέρνησης και έχουν ενισχύσει τις απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία.

{https://x.com/AJEnglish/status/2111195561613545766}

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η διαφθορά, η οικονομική ανισότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς αποτελούν αλληλένδετα προβλήματα. Για πολλούς νέους, η αδυναμία εξασφάλισης εργασίας και η αίσθηση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς τη συμμετοχή τους ενισχύουν την απογοήτευση και την επιθυμία για πολιτική αλλαγή.

Ο Ράμα αποκλείει την παραίτηση και επικαλείται τις εκλογές

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εξουσία. Ο Ράμα βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2013 και εξασφάλισε τέταρτη συνεχόμενη θητεία στις εκλογές του 2025.

Σε δηλώσεις του στο Reuters, υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών και όχι μέσω της βίας, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα προσήλθε στις κάλπες την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, έχει κατηγορήσει πολιτικούς αντιπάλους ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να εκτροχιάσουν την ευρωπαϊκή της πορεία. Η κυβέρνηση καταδικάζει τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και τις καταστροφές περιουσιών, υποστηρίζοντας ότι η διαμαρτυρία δεν μπορεί να δικαιολογεί τη βία.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, έχει εκφράσει στήριξη προς τους διαδηλωτές και έχει ζητήσει πολιτική αλλαγή, ενώ η συζήτηση για την κυβερνητική νομιμοποίηση και την αντιμετώπιση της διαφθοράς παραμένει στο επίκεντρο.