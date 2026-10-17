Το νέο κάλεσμα έρχεται μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της Παρασκευής στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια.

Νέα μαζική κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο, στις 10 το πρωί, στην Αλβανία, καθώς οι διαδηλωτές καλούν τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους Αλβανούς της διασποράς να οργανώσουν διαδηλώσεις στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.

Το νέο κάλεσμα έρχεται μετά τα εκτεταμένα επεισόδια της Παρασκευής στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια.

Συγκρούσεις έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο

Χθες Παρασκευή, τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων, χιλιάδες διαδηλωτές, με πρωτοστάτες μαθητές και φοιτητές, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων, απαιτώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα και μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν γονείς μαθητών, οι οποίοι είχαν ενωθεί με τους φοιτητές. Αν και αρχικά η κινητοποίηση έμοιαζε να εξελίσσεται ειρηνικά, σύντομα ξέσπασαν βίαια επεισόδια.

Οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με την αστυνομία να σημειώνονται σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

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Έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, κουκουλοφόροι συγκρούονταν επανειλημμένα με τις αστυνομικές δυνάμεις, επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο, το οποίο φρουρούνταν και από ειδικές μονάδες. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, χειροβομβίδων κρότου λάμψης και αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, έχουν γίνει 324 προσαγωγές και 152 συλλήψεις, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αστυνομικών ανέρχεται σε 120.

Ο υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη δημόσια τάξη, ανακοίνωσε ότι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος, καθώς φέρονται να χτυπούσαν τραυματισμένο διαδηλωτή που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Διαφθορά και αμφιλεγόμενη τουριστική επένδυση

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν διαφθορά και παραμέληση της παιδείας, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και με αφορμή τις αντιδράσεις για την αμφιλεγόμενη τουριστική επένδυση στα νότια παράλια της χώρας, η οποία συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έντι Ράμα απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκεται ξένος δάκτυλος που επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας. Επεισόδια έχουν σημειωθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη.