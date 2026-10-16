Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Παιδείας, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις. «Ξένες δυνάμεις» βλέπει πίσω από τις διαμαρτυρίες ο Έντι Ράμα.

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές κατέβηκαν για τέταρτη μέρα στους δρόμους των Τιράνων, διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα ενώ ζητούν την παραίτηση του Εντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας σε μία σημαντική κλιμάκωση των αντικυβερνητικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται εδώ και μήνες.

Στα Τίρανα σήμερα, αφού οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μικρές ομάδες στην πλατεία Σκεντέρμπεη, στη συνέχεια απέκλεισαν αρχικά την οδό Μισλίμ Σίρι, καθισμένοι στο οδόστρωμα ενώ ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Παιδείας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και πολίτες διαφορετικών ηλικιών.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ η είσοδος του υπουργείου Οικονομικών πυρπολήθηκε και τα τζάμια πανεπιστημιακού κτιριακού συγκροτήματος έσπασαν.

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Εκατόν εξήντα διαδηλωτές συνελήφθησαν για βιαιότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων που τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες κατά της αστυνομίας, η οποία απάντησε με δακρυγόνα και κανόνια νερού.

Δημοσιογράφος του AFP είδε επίσης ομάδες μασκοφόρων διαδηλωτών να σπάνε βιτρίνες και να λεηλατούν καταστήματα.

Συγκρούσεις διαδηλωτών - αστυνομικών

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Στη Λέζα, επικράτησε ένταση ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε.

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Ράμα: Ξένες δυνάμεις επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταδίκασε σήμερα τα βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριήμερων διαδηλώσεων στα Τίρανα. Μιλώντας έξω από ιδιωτική επιχείρηση που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και υποστήριξε ότι ξένες δυνάμεις επιδιώκουν επίσης να αποσταθεροποιήσουν την Αλβανία, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ράμα χαρακτήρισε τις φερόμενες παρεμβάσεις μέρος μιας μακροχρόνιας προσπάθειας να μπει φρένο στην πρόοδο της χώρας. Όπως υποστήριξε, υπάρχουν ξένοι παράγοντες που αντιτίθενται σε μια ειρηνική Αλβανία με προοπτική ανάπτυξης και στην επιδίωξή της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη να επιλέξει το μέλλον της, στο πλευρό των υπόλοιπων κρατών-μελών της ΕΕ.

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Περιέγραψε την παρούσα κατάσταση ως δοκιμασία εθνικού χαρακτήρα και ως ένα ακόμη τεχνητό εμπόδιο στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι φοιτητές, οι επιχειρηματίες και οι απλοί πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Όπως ανέφερε, οι ανησυχίες τους απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, δεσμευόμενος ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Ωστόσο, απέρριψε το ενδεχόμενο υποχώρησης απέναντι στη βία με αντάλλαγμα μια προσωρινή εκτόνωση της έντασης.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι η υποχώρηση μπροστά στη βία θα υπονόμευε τη σταθερότητα και θα εκτροχίαζε την πρόοδο της χώρας. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή και αντοχή απέναντι στη νέα πρόκληση.

«Αδέλφια μου, δείξτε υπομονή. Κι αυτό θα περάσει», δήλωσε ο Ράμα. Πρόσθεσε ότι η Αλβανία θα βγει από αυτή τη δοκιμασία ισχυρότερη και με μεγαλύτερη επίγνωση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, όπως συνέβη και μετά από προηγούμενες δύσκολες περιόδους.

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ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και διάλογο

Τα Ηνωμένα Έθνη στην Αλβανία εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα περιστατικά βίας και την αυξανόμενη ένταση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα Τίρανα, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδιώξουν έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Όπως υπογραμμίζει, ο αμοιβαίος σεβασμός, η ειρήνη και το κράτος δικαίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση των διαφορών.