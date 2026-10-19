Αυξάνονται οι εκκλήσεις για πρόωρη παραίτηση Μακρόν στη Γαλλία ακόμα και από πρώην συμμάχους του, ενώ ο Ράμα «δοκιμάζει» τους διαδηλωτές στην Αλβανία, δίνοντας μπόνους στην αστυνομία.

Το χειρότερο κύμα κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια έχει βυθίσει τους τελευταίους μήνες της θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή.

Όλα συνηγορούν στην αδυναμία ενός ηγέτη που πασχίζει να περιορίσει την κοινωνική οργή, με ελάχιστους οικονομικούς πόρους, περιορισμένο πολιτικό κεφάλαιο και ολοένα και πιο επισφαλή έλεγχο της δημόσιας τάξης, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα.

Εκκλήσεις για πρόωρη παραίτηση

Τη Δευτέρα, το γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών και διέταξε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με προφανείς αστοχίες στη συλλογή πληροφοριών και στην ετοιμότητα της αστυνομίας. Αυτό ενίσχυσε την εντύπωση μιας κυβέρνησης που αγωνίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο.

Στη μάχη μπήκαν και οι επενδυτές. Αναλυτές της αγοράς λένε ότι η βία προσθέτει ένα ακόμα στρώμα πολιτικού κινδύνου τη στιγμή που η Γαλλία βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο λόγω του διογκούμενου χρέους της και της δυσκολίας της να μειώσει ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ευρωζώνη.

{https://x.com/RT_Visual_on_X/status/2112230964944638107}

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Τώρα ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στις αγορές ομολόγων, που απαιτούν συγκράτηση των δαπανών, και στους διαδηλωτές, που απαιτούν το αντίθετο, σημειώνουν τα διεθνή Μέσα. Παρά τις εκκλήσεις από τους αντιπάλους του, ο Μακρόν να παραμείνει αυτές τις μέρες στη Γαλλία, που φλέγεται, ο Μακρόν έφτασε στο Κουβέιτ τη Δευτέρα σε μία περιοδεία στις χώρες του Κόλπου που κατά τον ίδιο θα βοηθήσει στη διασφάλιση των παροχών καυσίμων και θα λειάνει κάποια από την οικονομική πίεση, που έχει συμβάλει στην αύξηση των τάξεων των διαδηλωτών.

Κουβέιτ και Σελίν Ντιόν για τον Μακρόν

Το ταξίδι το ενέχει κινδύνους, και ενισχύει τις απόψεις ότι ο πρόεδρος έχει αποσυνδεθεί από τον λαό. Πρόσφατες εικόνες του Μακρόν και της συζύγου του Μπριζίτ Μακρόν στην τελευταία συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, το βράδυ της Παρασκευής, μόλις λίγες ώρες πριν ξεσπάσουν οι νέες αναταραχές σε όλη τη χώρα, προκάλεσαν χλευασμό στα social media και έγιναν εύκολο σύμβολο για τους επικριτές που επιδίωκαν να τον παρουσιάσουν ως αποκομμένο από τα γεγονότα.

Σε ένδειξη του βάθους της απογοήτευσης στο ίδιο του το πολιτικό στρατόπεδο, κάποιοι πρώην σύμμαχοί του έχουν αρχίσει να μιλούν ανοιχτά για το αν θα πρέπει να αποχωρήσει από την προεδρία νωρίτερα, πριν λήξει η θητεία του.

{https://x.com/TRobinsonNewEra/status/2111601535620677761}

Ο Μορό, που μίλησε με τον Μακρόν την Κυριακή, είπε ότι του σύστησε έντονα να ετοιμάζεται για την πρόωρη αποχώρησή του προκειμένου να σπάσει το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και να αποφύγει τους επόμενους έξι μήνες τριβής του.

«Δεν θέλει να εγκαταλείψει, δεν είναι του χαρακτήρα του. Αλλά αυτό θα πρέπει να κάνει για τη χώρα» τόνισε ωστόσο ο Μορό.

{https://x.com/France24_en/status/2112235083063337117}

Οι ταραχές που σάρωσαν τη Γαλλία το Σάββατο, αφήνοντας πίσω τους λεηλατημένα καταστήματα, κτίρια στις φλόγες και τραυματίες, θέτουν τον Μακρόν αντιμέτωπο με την ίσως πιο εκρηκτική πρόκληση της τελευταίας περιόδου της προεδρίας του: μια χώρα που απαιτεί περισσότερα από ένα κράτος το οποίο δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά. Ο Μακρόν ανέβηκε στην εξουσία σχεδόν μία δεκαετία πριν με την υπόσχεση να ανατρέψει την απολιθωμένη πολιτική τάξη της Γαλλίας, να επιταχύνει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να αποκαταστήσει το κύρος της εξουσίας μέσω μιας πιο δυναμικής προεδρίας.

Αντί για αυτό ωστόσο, του απομένουν μόλις έξι μήνες μέχρι τη λήξη της θητείας του και βρίσκεται ουσιαστικά στη θέση ενός πολιτικά εξασθενημένου ηγέτη, επικεφαλής μιας χώρας βυθισμένης στην πολιτική παράλυση.

{https://x.com/TheBritishIntel/status/2112237226658766854}

Μια χώρα που αντιμετωπίζει οξείες οικονομικές πιέσεις και ταλανίζεται από αναταραχές, που ανέδειξαν τα όρια της κρατικής εξουσίας. Αντίθετα με τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων, που ξέσπασαν την περίοδο 2018-2019, όταν ο Μακρόν επιχείρησε να εκτονώσει τη λαϊκή οργή προσφέροντας παραχωρήσεις ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, η επιβαρυμένη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας πλέον και το κατακερματισμένο κοινοβούλιό του, του αφήνουν πλέον ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

{https://x.com/France24_en/status/2112242655245517093}

Πρώην σύμμαχοί του, τού ασκούν δημόσια δριμεία κριτική, αποδίδοντας το τρέχον αδιέξοδο της χώρας στην απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024, γεγονός που αποδυνάμωσε το κύρος του.

«Το τέλος αυτής της θητείας είναι μια αργή αγωνία», έγραψε ο Λοΐκ Κερβράν, πρώην βουλευτής του, σε ανάρτηση το Χ. Τον κατηγόρησε ότι «ο πρόεδρος παρέλυσε τη χώρα με την παράλογη απόφασή του να διαλύσει το κοινοβούλιο το 2024. Πιθανότατα η χειρότερη απόφαση στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας».

Ο δρόμος της Λεπέν στην προεδρία

Οι αναταραχές αυτές ωστόσο μπορεί να ωφελήσουν την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν, που ήδη ηγείται της προεδρικής κούρσας για το 2027 και φαίνεται ότι κερδίζει τόσο από την κοινωνική οργή για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, για το ποίο φωνάζουν οι Γάλλοι μεταξύ άλλων όσο και από τους φόβους για τον νόμο και την τάξη που πυροδοτήθηκαν από τη βία του Σαββατοκύριακου. «Η Λεπέν δεν χρειάζεται πλέον να ξοδεύει χρήματα για την προεκλογική της καμπάνια» είπε στο Reuters, ο Ζαν Μπαπτίστ Μορό. «Δεν είναι απλώς ένας δρόμος ανοιχτός μπροστά της, είναι ένας αυτοκινητόδρομος έξι λωρίδων» τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=hHLxrg99pSE}

Η Λεπεν έστειλε το δικό της μήνυμα στο γαλλικό έθνος την Κυριακή, παρουσιάζοντας την διακυβέρνηση Μακρόν ως μια δύναμη που καταρρέει, και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τη μορφή που είναι ικανή να αποκαταστήσει την τάξη. Όταν αργότερα ο Μακρόν έδωσε το δικό του διάγγελμα, πρότεινε ελάχιστα συγκεκριμένα μέτρα, αποφεύγοντας ωστόσο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ώρα που μιλούσε, οι λεηλασίες συνεχίζονταν για δεύτερη συνεχή νύχτα ακόμη και σε εύπορες συνοικίες του Παρισιού, γεγονός που ανάγκασε τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνού να ανακοινώσει μερική απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ προετοιμάζει τη δική του προεδρική καμπάνια και δεν ήταν καθόλου φειδωλός στην επίθεση του στον Μακρόν.

«Κύριε Πρόεδρε, σαν άκουσα χθες. Θα προτιμούσα, όπως και εκατομμύρια Γάλλων, αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα αποκαθιστούσαν την τάξη. Η χώρα μας χρειάζεται να κυβερνηθεί» σημείωσε επικριτικά.

Αλλά ακόμα και ο ίδιος παλεύει να αποσυνδεθεί πολιτικά από την πρώιμη σχέση του με τον Μακρόν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον αριστερό Ζαν Λικ Μελανσόν να τον ξεπερνά σε μία μάχη που θα δώσει το πράσινο φως για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Το αποτέλεσμα αυτό θα εγγυηθεί μία νίκη στη Λεπέβ, σύμφωνα με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Λεηλασίες

Στην Place Vendôme στο Παρίσι, όπου στεγάζονται πολυτελή ξενοδοχεία και μπουτίκ, τα περισσότερα καταστήματα ήταν τη Δευτέρα κλειστά και περιτριγυρισμένα από φρουρούς ασφαλείας. Η είσοδος μιας μπουτίκ του οίκου Dior ήταν σπασμένη, ενώ βιτρίνες άλλων καταστημάτων πολυτελών οίκων στο κέντρο του Παρισιού, μεταξύ των οποίων οι Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren και Gucci, υπέστησαν ζημιές.

Η Vinted και άλλες πλατφόρμες αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα, για να εμποδίσουν τη μεταπώληση κλεμμένων αγαθών μετά τις ταραχές στη Γαλλία. Μετά τις εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αρκετές πλατφόρμες μεταπώλησης κατέγραψαν μια ξαφνική αύξηση νέων αγγελιών από τη Γαλλία συχνά με τιμές που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματική αξία των ειδών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ορισμένοι θέλησαν να ξεφορτωθούν γρήγορα κάποια από τα «νέα» αποκτήματά τους.

Σε δήλωσή της που επικαλείται το δίκτυο BFMTV, η Vinted ανέφερε το απόγευμα της Δευτέρας, πως συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τον εντοπισμό και την αποτροπή κάθε απόπειρας μεταπώλησης κλεμμένων αγαθών, τονίζοντας ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή» απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες.

Στη Μασσαλία, η επίσημη μπουτίκ της ομάδας της Olympique de Marseille λεηλατήθηκε ενώ πυρπολήθηκε και το δημαρχείο. Η Γαλλία ανέπτυξε πάω από 60.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας το Σάββατο, είπε ο ΥΠΕΣ, Λοράν Νουνιέζ αν και αναγνώρισε ότι δεν είναι αρκετοί για να ελέγξουν το οργισμένο πλήθος.

Μάχες και στην Ιταλία

Τα περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων παρέμειναν κλειστά σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Μιλάνου για να αποφευχθούν τυχόν νέες καταστροφές και λεηλασίες.

O Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι επισκέφθηκε, στο μεταξύ, την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου και συνομίλησε με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων. «Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ανησυχία, στο μεταξύ, προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο βάσει των οποίων για το ερχόμενο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Κόμο δύο διαδηλώσεις οι οποίες, όπως αναφέρουν ανώνυμοι διοργανωτές, θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Corriere della Sera, παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα νέο νομοθετικό διάταγμα.

Στα κύρια σημεία του, σύμφωνα με την «Corriere», θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί, νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών, όπως και η αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι».

Στις φλόγες και η Αλβανία

Τα ζητήματα για το κόστος ζωής δεν είναι μόνο το ζήτημα των διαδηλωτών στη Γαλλία. Αιτήματα κατά της ακρίβειας ακούγονται ήδη σε αντίστοιχες διαδηλώσεις στην Ιταλία, το Βέλγιο και την Αλβανία.

{https://x.com/BowesChay/status/2112013365488861251}

Χώρες ανά την Ευρώπη ζητούν από τους πολίτες τους που ταξιδεύουν στη Γαλλία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις.

Αλβανία

Η κατάσταση στην Αλβανία κλιμακώνεται ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, που ανακοίνωσε μπόνους στους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν παραιτείται. Οι διαδηλωτές σε πόλεις της Αλβανίας, επιμένουν ωστόσο στην παραίτησή του και κάνουν λόγο για πάταξη της διαφθοράς, αντίθετα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που προτάσσουν την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες στην εκπαίδευση.

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Κλιμακώνει ο Ράμα

Ο Έντι Ράμα κατηγόρησε τη Ρωσία και το Ιράν ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές, ανακοίνωσε μπόνους 2.500 ευρώ για την αστυνομία που αντιμετωπίζει τους διαδηλωτές και απείλησε με οικονομικές κυρώσεις τους φοιτητές που εμπλέκονται στη βία. Οι επικριτές του λένε ότι η αντίδρασή του κινδυνεύει να κλιμακώσει μια κρίση που έχει τις ρίζες της σε μήνες ειρηνικών διαμαρτυριών και χρόνια απογοήτευσης για τη διαφθορά, τη συγκέντρωση εξουσίας και τον οικονομικό αποκλεισμό.

Ο Ράμα καταδίκασε τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι συμμετέχοντες έχουν υποστεί «ιδεολογικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση» από το κίνημα «antifa» — έναν γενικό όρο που περιγράφει χαλαρά οργανωμένες ομάδες ακροαριστερών ακτιβιστών στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το εν λόγω κίνημα ως τρομοκρατική οργάνωση.

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Ο Τραμπ από την άλλη μιλώντας για τις εξεγέρσεις τις ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα στη Γαλλία, επιρρίπτει την ευθύνη στους μετανάστες και καλεί σε κλείσιμο των συνόρων. Ωστόσο στην περίπτωση της Αλβανίας, ο τερματισμός της διαφθοράς αποτελεί βασικό αίτημα του κινήματος πολιτών, που ζητά τη διασφάλιση της υγείας, της παιδείας και των δημόσιων συντάξεων.

Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν αντιδράσει ακόμα κατά του Ράμα, με το πρόσχημα της πρόθεσης εισχώρησης στην ΕΕ, όταν η πλειοψηφία του λαού εξεγείρεται εναντίον ενός καθεστώτος, είναι απλώς θέμα χρόνου η πτώση του, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα. Περιοχές στο κέντρο των Τιράνων μοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη και οι συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία δοκιμάζουν την ικανότητα της Αλβανίας να επιλύσει μια πολιτική κρίση χωρίς μια βαθύτερη κατάρρευση της δημόσιας τάξης.

{https://x.com/Reuters/status/2112085087735218253}

Η ένταση στην Αλβανία έχει κλιμακωθεί όταν μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίων προσχώρησαν στο ευρύ αντικυβερνητικό κίνημα «Φλαμίνγκο», το οποίο ζητά την παραίτηση του Έντι Ράμα. Ο λόγος είναι ότι υποστηρίζει το μεγαλόπνοο έργο ενός πολυτελούς θερέτρου σε ακτές της Αλβανίας, που είναι υπό περιβαλλοντική προστασία. Το θέρετρο είναι project του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ευρωβουλευτές κατηγόρησαν την Αλβανία ότι μετέρχεται «ύπουλες» πρακτικές προκειμένου να επισπεύσει την υλοποίηση του προτεινόμενου πολυτελούς θερέτρου.

Με πληροφορίες του reuters/Guardian/ABC/Tirana Times





