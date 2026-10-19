«Οι έμποροί μας δεν το έχουν ανάγκη αυτό. Παλεύουν κάθε μέρα για να κρατήσουν ζωντανές τις πόλεις μας, και είναι αυτοί που μπήκαν στο στόχαστρο των ταραχοποιών. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στο πάνω μέρος της λεωφόρου Ζαν-Μεντσέν της Νίκαιας, οι περαστικοί σταματούν για να κοιτάξουν τα συντρίμμια των επεισοδίων. Την προηγούμενη ημέρα, πάνω από δέκα καταστήματα είχαν γίνει στόχος λεηλασίας. «Είδα τα μαγαζιά, είναι ντροπή· δεν είναι όποιο κι όποιο μαγαζί, είναι καταστήματα αθλητικών ειδών, αυτό λέει πολλά», σχολίασε μια περαστική.

«Στο Παρίσι και τη Λυών το καταλαβαίνω, αλλά στη Νίκαια δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ... Αν είναι πολιτικό το ζήτημα, τότε ο Μακρόν ας κάνει τη δουλειά του», ανέφερε μια περαστική.

Πολλές μεγάλες γαλλικές αλυσίδες, αλλά και μικρότερες μπουτίκ λεηλατήθηκαν, με τις βιτρίνες τους σπασμένες και τα εμπορεύματά τους κλεμμένα: Sephora, Calzedonia, Decathlon, μια αντιπροσωπεία της Yamaha και το Micromania.

Το βίντεο του διευθυντή του καταστήματος Micromania έκανε τον γύρο του διαδικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωί της Κυριακής κάτοικοι της Νίκαιας ήρθαν να του συμπαρασταθούν: «Κάναμε μια μικρή παράκαμψη επειδή είδαμε τις εικόνες, είμαστε εδώ, συγκινημένοι, και σας στηρίζουμε». Όμως ο καταστηματάρχης δεν είδε τις εικόνες και δεν θέλει να τις δει· θεωρεί ότι δεν είναι ούτε ήρωας ούτε θύμα: «Δεν νιώθω ότι ήρθα αντιμέτωπος με κανέναν (...) εγώ απλώς ήμουν εκεί».

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{https://x.com/LBleuBlancRouge/status/2111560577659371836}

«Οι έμποροί μας δεν το έχουν ανάγκη αυτό!»

Ο πρόεδρος του δικτύου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (CCI France), Αλέν Ντι Κρεσέντζο δήλωσε σε δελτίο τύπου: «Οι έμποροί μας δεν το έχουν ανάγκη αυτό. Παλεύουν κάθε μέρα για να κρατήσουν ζωντανές τις πόλεις μας, και είναι αυτοί που μπήκαν στο στόχαστρο των ταραχοποιών. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Σπασμένες βιτρίνες, ξηλωμένα μεταλλικά ρολά, λεηλατημένα και ορισμένες φορές πυρπολημένα καταστήματα: από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία και τη Λυών, περνώντας από το Σεντ-Ετιέν ή τη Νίκαια, αυτές οι βίαιες πράξεις έπληξαν «επιχειρήσεις που ήταν ήδη εξασθενημένες από χρόνια διαδοχικών κρίσεων, από την αύξηση του κόστους και από τη μείωση της κίνησης στα κέντρα των πόλεων».

Τα Επιμελητήρια απευθύνουν έκκληση για «μια συλλογική και γρήγορη ανταπόκριση ώστε κανένας έμπορος να μην μείνει μόνος του απέναντι στις συνέπειες αυτών των καταστροφών και λεηλασιών».

{https://x.com/iciazur/status/2111494878819398108}

«Η Νίκαια ξυπνάει παγωμένη από το σοκ»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του αστυνομικού συνδικάτου Alliance παραδέχτηκε πως η Νίκαια ξύπνησε χθες σε βαρύ κλίμα. Η σκέψη του γύριζε στους περίπου δέκα τραυματισμένους συναδέλφους του και στους εμπόρους: «τους γνωρίζουμε καλά, εμείς εργαζόμαστε για να τους προστατεύουμε».

«Χθες το βράδυ δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, είναι η μεγαλύτερη λύπη μας (...) μας ξεπέρασαν, δεν είμασταν αρκετοί για να διαχειριστούμε τη μάζα των ταραχοποιών (...) μας ξεπέρασαν τα γεγονότα χθες το βράδυ», υπογράμμισε ο Ζαν-Λυκ Μπραγκατό, γραμματέας της Alliance Police Nationale, στο ICI Côte d'Azur.

Σύμφωνα πάντα με τα γαλλικά μέσα, αναμένεται άμεσα να συγκροτηθούν ομάδες διαχείρισης κρίσεων με τη συμμετοχή εμπορικών συλλόγων, του δήμου και της νομαρχίας των Αλπ-Μαριτίμ.