Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους διαβίωσης, σε μια κορύφωση διαμαρτυριών τεσσάρων εβδομάδων που ξεκίνησαν από μαθητές λυκείου.

Διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του Λούβρου στο Παρίσι τη Δευτέρα, καθώς οι γαλλικές αρχές πασχίζουν να συγκρατήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια που τροφοδοτεί τις μαζικές διαδηλώσεις για το κόστος διαβίωσης, οι οποίες το Σαββατοκύριακο εξελίχθηκαν σε ορισμένα από τα χειρότερα επεισόδια βίας των τελευταίων ετών.

«Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», ανέφερε φυλλάδιο που αναρτήθηκε έξω από το μουσείο, ενώ η διοίκηση και τα συνδικάτα δήλωσαν ότι της διαμαρτυρίας ηγούνταν φοιτητές της Σχολής του Λούβρου (École du Louvre).

Ο πρόεδρος Μακρόν διέταξε αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας παραδέχθηκε ότι η αστυνομία «είχε χάσει τον έλεγχο» κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Σαββατοκύριακου.

Απτόητο, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο διοργάνωσε τις συγκεντρώσεις του Σαββατοκύριακου, απηύθυνε κάλεσμα για νέο γύρο διαμαρτυριών το ερχόμενο Σάββατο.

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Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου η οργή για την αύξηση των τιμών έχει επίσης οδηγήσει σε διαδηλώσεις, παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις, αφότου μικρότερης κλίμακας συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο και οι διαμαρτυρίες για το κόστος στέγασης συνεχίστηκαν σε ισπανικές πόλεις.

Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούν για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους διαβίωσης, σε μια κορύφωση διαμαρτυριών τεσσάρων εβδομάδων που ξεκίνησαν από μαθητές λυκείου που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία τους.

Αυτό που ξεκίνησε ως ειρηνικές διαδηλώσεις μετατράπηκε σε βία σε ορισμένα σημεία, καθώς κουκουλοφόροι στο περιθώριο των διαμαρτυριών επιτέθηκαν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εισέβαλαν σε δημαρχεία και άλλα δημόσια κτίρια βάζοντας φωτιά σε πολλά από αυτά, λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα και ποδήλατα.