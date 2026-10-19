Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην πόλη.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στη Μασσαλία της Γαλλίας, μετά τα βίαια επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν νέες εστίες έντασης στην πόλη.

Ειδικότερα, η νομαρχία της περιφέρειας Μπους-ντυ-Ρον ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου της Μασσαλίας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00.

Αυξημένη επιφυλακή μετά τις ταραχές

Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στην πόλη, έπειτα από τις συγκρούσεις και τις λεηλασίες που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του κέντρου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου.

Βασικός στόχος των κρατικών υπηρεσιών είναι να αποτραπεί η συγκέντρωση ομάδων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναταραχές, αλλά και να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με ενισχυμένη παρουσία σε κεντρικούς δρόμους και κοντά σε εμπορικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της απαγόρευσης.

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Πρόστιμα και συλλήψεις για παραβίαση της απαγόρευσης

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι όσοι παραβιάσουν την απόφαση και συμμετάσχουν σε απαγορευμένες συγκεντρώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόστιμα, προσαγωγές και συλλήψεις.

Παράλληλα, οι κάτοικοι καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Μασσαλίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η αστυνομική παρουσία παραμένει ενισχυμένη.

Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις τοπικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των επεισοδίων και να επαναφέρουν την ομαλότητα στην πόλη.