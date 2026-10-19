Πιέσεις δέχονται τα γαλλικά κρατικά ομόλογα, καθώς η κλιμάκωση των κοινωνικών ταραχών και η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τη δημοσιονομική κατάσταση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

Το γαλλικό χρέος εμφανίζει χειρότερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους, με τη διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου να διευρύνεται κατά οκτώ μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 146 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Παράλληλα, η διαφορά αποδόσεων έναντι των ιταλικών κρατικών ομολόγων διευρύνθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, αποτυπώνοντας την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος απέναντι στη γαλλική οικονομία.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές αγορές, με το ευρώ να υποχωρεί και τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη του Παρισιού, CAC 40, να καταγράφει απώλειες 1,2%.

Η αναταραχή στις αγορές ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο εκτεταμένων επεισοδίων στη Γαλλία, όπου οι διαδηλώσεις κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης συνοδεύτηκαν από λεηλασίες, εμπρησμούς και συγκρούσεις.

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Η κλιμάκωση των κοινωνικών αντιδράσεων έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη γαλλική οικονομία, καθώς το υψηλό δημόσιο χρέος και το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια της κυβέρνησης για πρόσθετες δαπάνες και μέτρα οικονομικής στήριξης.

Το στοίχημα του προϋπολογισμού

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στις διαπραγματεύσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 43 δισ. ευρώ, με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών και τη μείωση του ελλείμματος.

Ωστόσο, η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το γαλλικό κοινοβούλιο παραμένει βαθιά διχασμένο και η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές, που απέχουν περίπου έξι μήνες.

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την κοινωνική δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης, χωρίς να διαταράξει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η επιδείνωση του πολιτικού κλίματος αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή αδιεξόδου στην έγκριση του προϋπολογισμού, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετες αναταράξεις στην αγορά κρατικού χρέους.