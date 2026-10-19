Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες σημειώνονται στην ανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες ζήτησαν από τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Ελικόπτερα διέσωσαν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στις ταράτσες των σπιτιών τους. Ποτάμια υπερχείλισαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Οι εικόνες θυμίζουν τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους στην περιφέρεια της Βαλένθια πριν από δύο χρόνια. Περισσότεροι από 100.000 μαθητές στην περιφέρεια δεν παρακολούθησαν σήμερα μαθήματα, ενώ η κυβέρνηση έχει αναπτύξει μονάδες έκτακτης ανάγκης του στρατού και της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Βίντεο που ανήρτησε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) από την περιφέρεια της Βαλένθια δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, παρασύρονας οχήματα σε πολλές περιοχές της Βαλένθια και της Αλικάντε.

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«Η κυκλοφορία είναι αδύνατη, πρέπει να παραμείνετε στα σπίτια σας. Σημειώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που προκαλούν σοβαρές πλημμύρες», δήλωσε σήμερα το πρωί ο Χουάν Κάρλος Βαλντεράμα υπεύθυνος έκτακτων καταστάσεων στην περιφέρεια της Βαλένθια, σύμφωνα με το AFP.

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Δύο νεκροί

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τα πτώματα δύο γυναικών που πνίγηκαν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η σορός της μίας ξεβράστηκε σε παραλία στο Σαγούντο, στη Βαλένθια, ενώ η δεύτερη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα πλημμυρικά νερά στο Καμπρέρα ντε Μαρ, κοντά στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με το Reuters. «Από τη χθεσινή νύκτα ως τώρα σε κάποιες περιοχές έχουν πέσει περισσότερα από 500 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ.: 50 εκατοστά βροχής). Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε (…) ακολουθείτε τις συστάσεις μας διότι υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι» που περιμένουν να διασωθούν, προειδοποίησε ο Βαλντεράμα.

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Απεγκλωβισμοί σε πλημμυρισμένα σπίτια

Οι υπηρεσίες διάσωσης και στρατιώτες της μονάδας αρμόδιας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων επιχειρούσαν τα ξημερώματα για την απομάκρυνση ανθρώπων από πλημμυρισμένα σπίτια.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις δυσπρόσιτες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση», υπογράμμισε στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην περιφέρεια της Βαλένθια «πολύ δύσκολη».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2112075273365496212}

Δυσκολίες προσέγγισης ακόμη και με βαρέα οχήματα

Ο δήμαρχος της κωμόπολης Πέγκο, Ενρίκε Μολ, δήλωσε στον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό A Punt ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να περιμένουν την απομάκρυνσή τους με ελικόπτερο από τις ταράτσες των σπιτιών τους. Όπως πρόσθεσε, όλοι οι δρόμοι πρόσβασης είχαν αποκλειστεί, ενώ ακόμη και βαρέα στρατιωτικά οχήματα αδυνατούσαν να φιάσουν σε ορισμένα σημεία.

Ο αντιδήμαρχος της παραθαλάσσιας πόλης Ολίβα, Σαλβαδόρ Γιοπίς, δήλωσε τη Δευτέρα στο TVE ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διέσωζαν εγκλωβισμένους κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους που είχαν παγιδευτεί μέσα στα σπίτια τους, με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους.

«Αναγκάζονται να ανεβαίνουν πάνω σε τραπέζια και έπιπλα για να μην βρέχονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ένταση των βροχοπτώσεων είχε αρχίσει να υποχωρεί, αφού προηγουμένως προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται η ένταση των βροχοπτώσεων που σημειώνονται συνήθως το φθινόπωρο στην ανατολική Ισπανία, καθώς στη διάρκεια του καλοκαιριού η θάλασσα απορροφά τη θερμότητα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εξάτμιση και να προκαλούνται ολοένα και πιο ισχυρές βροχές.

Σύμφωνα με την AEMET, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στην Ισπανία, η οποία μόλις έζησε και το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.

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