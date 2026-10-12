Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου σε χιλιάδες συνταξιούχους λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου 2026

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.