Το επίδομα καλύπτει όσα παιδιά γεννιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και εφεξής.

Μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος υλοποιεί ο δήμος Αποκόρωνου της Κρήτης, θεσπίζοντας επίδομα γέννησης που φτάνει τα 2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και άνω

Τα ποσά του επιδόματος

Η οικονομική στήριξη που παρέχεται από τον Δήμο Αποκόρωνου διαμορφώνεται ως εξής:

1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί

2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί

2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο

Το επίδομα καλύπτει όσα παιδιά γεννιούνται από 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζεται ως έκτακτη παροχή αλλά ως αναγνώριση της αξίας της οικογένειας και της επιλογής των γονέων να φέρουν στον κόσμο και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην ελληνική περιφέρεια. Σε μια περίοδο όπου η υπογεννητικότητα και η ερήμωση της υπαίθρου αποτελούν σοβαρές προκλήσεις, ο δήμος Αποκόρωνου επιχειρεί να στηρίξει έμπρακτα τη ζωή από την πρώτη της στιγμή.

Η Κρήτη, όπως και πολλές περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζει έντονα τις συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης. Με το νέο επίδομα γέννησης, ο Δήμος Αποκορώνου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα

ότι η γέννηση παιδιών αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου. Η πρωτοβουλία ήδη προκαλεί θετικό αντίκτυπο και αναμένεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους δήμους, σε μια κρίσιμη περίοδο για το δημογραφικό μέλλον της χώρας.