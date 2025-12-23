Ο δήμαρχος ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία κίνητρο για να αποκτήσουν και άλλα παιδιά οι οικογένειες του τόπου.

Ο Δήμος Θέρμου αντιμετωπίζει τη σοβαρή πρόκληση του δημογραφικού, με τη μείωση των γεννήσεων, τη γήρανση του πληθυσμού και τη φυγή των νέων προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό να απειλούν τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Σπυρίδων Κωνσταντάρας ανακοίνωσε ότι είναι στα σκαριά μια πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τεκνοποίηση και να στηριχτούν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ανά παιδί ως εξής:

1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί

1.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί

3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί

4.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί

5.000 ευρώ για το πέμπτο παιδί

15.000 ευρώ για το έκτο παιδί

Η κλιμακωτή αυτή ενίσχυση σύμφωνα με τον Δήμαρχο αποτελεί σαφή πολιτική επιλογή υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών και ένα ισχυρό κίνητρο για τους νέους να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος με την πρωτοβουλία αυτή ο Δήμος Θέρμου αποδεικνύει έμπρακτα ότι επενδύει στα παιδιά, στις οικογένειες και στο μέλλον του τόπου. Παράλληλα δεσμεύεται ότι «ετοιμάζεται εισήγηση από την αντιδήμαρχο κα Κατερίνα Λαμπου και τον πρόεδρο του ΔΣκο Νίκο Κωστακόπουλο , με τα κριτήρια υπαγωγης των δικαιούχων για το τρέχον έτος και τα επόμενα.»

