Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αποφάσισε τη θέσπιση επιδόματος γέννησης πρώτου (1.000 €), δεύτερου (2.000€) και τρίτου παιδιού (3.000 €).

Δήμος στηρίζει εμπράκτως το θεσμό της οικογένειας και συμβάλλει στην επίλυση του δημογραφικού καθιερώνοντας επίδομα που αγγίζει τα 3.000 για την απόκτηση τρίτου παιδιού. Ειδικότερα, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοίνωσε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για οικογένειες που αποκτούν παιδιά, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την οικονομική στήριξη των δημοτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρωτοβουλία του δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού και την σύσσωμη στήριξη της Δημοτικής Αρχής αποφασίστηκε η χορήγηση επιδόματος τέκνων σε οικογένειες με δύο και τρία παιδιά. που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο.

Τα επιδόματα από 1.000 έως 3.000 ευρώ:

α) χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ για το πρώτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για το δεύτερο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το τρίτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

Τα οικονομικά κριτήρια για το επίδομα

Για τη χορήγηση των παραπάνω επιδομάτων, τίθενται οικονομικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 €, προσαυξανόμενο κατά 1.000 € για κάθε υπάρχον παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 15.000 €, επίσης προσαυξανόμενο κατά 1.000 € ανά παιδί.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς Δήμου το επίδομα εντάσσεται στη στρατηγική για τη στήριξη της οικογένειας, τη μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.