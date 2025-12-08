Το επίδομα βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνεται στις μηνιαίες αποδοχές, δεν φορολογείται και δεν προσμετράται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Στα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, που μπορεί να φτάσει έως 200 ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, τα ποσά ορίζονται ως εξής: για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ο καθηγητής λαμβάνει 200 €, ο αναπληρωτής καθηγητής 170 €, ο επίκουρος καθηγητής 150 € και ο λέκτορας 120 €. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που προέρχονται από πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, λαμβάνουν 150 € (καθηγητής και αναπληρωτής καθηγητής) και 120 € (επίκουρος καθηγητής και λέκτορας εφαρμογών). Οι Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούνται 100 €. Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές λαμβάνουν 150 €, οι επίκουροι καθηγητές και λέκτορες/καθηγητές εφαρμογών 120 €, ενώ τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. 100 €. Αντίστοιχα, τα μέλη Δ.Ε.Π., το διδακτικό προσωπικό Α.Ε.Α., τα Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και το προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις, λαμβάνουν από 100 € έως 150 €, ανάλογα με την κατηγορία και τον τίτλο τους.

Το επίδομα βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνεται στις μηνιαίες αποδοχές, δεν φορολογείται και δεν προσμετράται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ενίσχυση για την υποστήριξη των μορφωτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.