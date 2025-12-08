Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 12 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ανακοινώθηκαν μόλις οι προσλήψεις 97 μέλη ΕΕΠ, κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών για τη στελέχωση σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 12 έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

