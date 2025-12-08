Απορρίφθηκε η προσφυγή του Δημοσίου για την απεργία αποχή των εργαζομένων στις γραμματείες των ΑΕΙ από τις διαδικασίες διαγραφής αιώνιων φοιτητών.

Σε πλήρη στασιμότητα μένουν οι διαδικασίες διαγραφής αιώνιων φοιτητών καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητούσε να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία–αποχή της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ).

Η απεργία–αποχή αφορά τη διαδικασία σύνταξης των καταλόγων των υπό διαγραφή φοιτητών, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του διοικητικού προσωπικού και του Υπουργείου. Με την απόφαση αυτή, το δικαστήριο ουσιαστικά αναγνωρίζει το δικαίωμα των διοικητικών υπαλλήλων να απέχουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία, επιτρέποντας τη συνέχιση της κινητοποίησης που η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desn6ypt5vjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν είναι δουλειά μας να διαγράφουμε κανέναν φοιτητή»: Η ανακοίνωση της ΟΔΠΤΕ

Η ΟΔΠΤΕ υποστηρίζει ότι το μέτρο των διαγραφών υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και αποτελεί προσπάθεια καταστολής των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όπως σημειώνουν οι υπάλληλοι των ΑΕΙ «Δεν είναι δουλειά μας να διαγράφουμε τα παιδιά μας. Προκηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διοικητικό έργο που συνδέεται με το μέτρο της διαγραφής φοιτητών.Ο κλάδος μας απάντησε ως όφειλε. Αποφάσισε να συνταχθεί με τους φοιτητές και τα όνειρά τους ενάντια στις διαγραφές»