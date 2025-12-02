«Κλείδωσαν» στις 31 Δεκέμβρη οι διαγραφές αιώνιων φοιτητών, ποιοι εξαιρούνται και ποιοι οδεύουν εκτός πανεπιστημιακών μητρώων.

Το ζήτημα των διαγραφών των «αιώνιων» φοιτητών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς τα πανεπιστήμια σε όλη την επικράτεια ετοιμάζονται να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο που προβλέπει οριστική διαγραφή για όσους έχουν υπερβεί κατά πολύ το ανώτατο όριο φοίτησης. Ωστόσο, το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο για όλους: ορισμένες κατηγορίες φοιτητών θα έχουν δεύτερη ευκαιρία, ενώ άλλες θα βρεθούν εκτός μητρώων.

Ποιοι φοιτητές θα διαγραφούν οριστικά στα τέλη Δεκέμβρη

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, διαγράφονται στις 31 Δεκέμβρη όσοι έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο ν+2 έτη (ή ν+3 για ορισμένες ειδικότητες) χωρίς τεκμηριωμένους λόγους καθυστέρησης. Αφορούν κυρίως φοιτητές που:

δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία πρόοδο τα τελευταία χρόνια,

δεν έχουν δηλώσει μαθήματα ή παρουσίες,

δεν έχουν ζητήσει αναστολή ή ειδική μέριμνα.

Δεν προσκομίζουν τεκμηριωμένο λόγο καθυστέρησης

Για αυτούς, η διαγραφή είναι οριστική και δεν συνοδεύεται από δυνατότητα επανεγγραφής.

Αιώνιοι Φοιτητές: Ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία πριν την διαγραφή

Παρότι οι διαγραφές θεωρούνται δεδομένες για χιλιάδες φοιτητές, το υπουργείο Παιδείας αφήνει παράθυρα δεύτερης ευκαιρίας για συγκεκριμένες κατηγορίες. Oι εν λόγω κατηγορίες φοιτητών εξαιρούνται από την αυτόματη διαγραφή και μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους, εφόσον το αποδείξουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ανάμεσα σε αυτούς είναι:

1. Φοιτητές για σοβαρούς λόγους υγείας

Ο νέος νόμος προβλέπει σημαντικές εξαιρέσεις, με δυνατότητα παράτασης φοίτησης ή επανεξέτασης του φακέλου.

Όσοι είχαν:

χρόνιες ασθένειες

σοβαρά ατυχήματα

ψυχικές διαταραχές

νοσηλείες μεγάλης διάρκειας

μπορούν να ζητήσουν παράταση σπουδών με ιατρικά δικαιολογητικά.

2. Εργαζόμενοι φοιτητές

Εφόσον αποδείξουν πλήρη ή μερική απασχόληση, μπορούν να ενταχθούν σε:

καθεστώς μερικής φοίτησης, που διπλασιάζει το όριο σπουδών

εξατομικευμένο πρόγραμμα εξετάσεων

3. Γονείς ή φοιτητές με οικογενειακές υποχρεώσεις

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για:

μονογονείς

φοιτήτριες κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης

όσους φροντίζουν άτομο με αναπηρία μέσα στην οικογένεια

4. Φοιτητές που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία

Η θητεία αναστέλλει το όριο φοίτησης. Όσοι φοιτητές ήταν για μεγάλο διάστημα σε περίοδο στράτευσης δεν υπολογίζονται στους υπό διαγραφή.

5. Φοιτητές με αναπηρία

Οι φοιτητές με πιστοποιημένες αναπηρίες δικαιούνται:

παράταση φοίτησης

προσαρμοσμένα προγράμματα εξετάσεων

ειδικές πρόνοιες για καθυστερήσεις λόγω θεραπειών

Πώς θα εξεταστούν οι ενστάσεις

Κάθε φοιτητής που θεωρεί ότι αδικείται μπορεί να υποβάλει ένσταση στη γραμματεία της σχολής του.

Η αίτηση επανεξετάζεται από:

Τμήμα

Κοσμητεία

Συμβούλιο Διοίκησης (αν χρειαστεί)

Η τελική απόφαση λαμβάνεται βάσει τεκμηρίων και όχι αυτόματα. Όπως τονίζει το Υπουργείο Παιδείας η εφαρμογή των διαγραφών των «αιώνιων» φοιτητών έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Αλλά οι διαγραφές δεν είναι οριζόντιες. Όσοι έχουν σοβαρούς λόγους καθυστέρησης θα έχουν δεύτερη ευκαιρία, ενώ όσοι απουσιάζουν πλήρως από κάθε ακαδημαϊκή δραστηριότητα για χρόνια, θα διαγραφούν οριστικά.