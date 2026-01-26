Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση, η έρευνα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΑΕΙ.

Στον Βόλο ξεκινούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου οι εργασίες της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων με τη συμμετοχή των επικεφαλής και εκπροσώπων και των 24 δημόσιων ΑΕΙ της χώρας. Η Σύνοδος τελεί υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πρύτανη, Καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Η φετινή Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ανώτατη εκπαίδευση, με τα ελληνικά πανεπιστήμια να επιχειρούν τη μετάβαση σε μια νέα αναπτυξιακή και εξωστρεφή εποχή, με στόχο την αντιστροφή του φαινομένου του brain drain και την ενίσχυση του brain gain.

Από την έρευνα στην καινοτομία: Η κρίσιμη ατζέντα της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν κομβικά ζητήματα για το μέλλον των ΑΕΙ, όπως η επαρκής και βιώσιμη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας, η βιωσιμότητα και η πράσινη μετάβαση, η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση, η καινοτομία, καθώς και η ενίσχυση του ακαδημαϊκού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.

Κατά την πρώτη ημέρα, πραγματοποιούνται η 90ή Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε., η 4η Συνάντηση Προϊσταμένων Τεχνικών Υπηρεσιών και η 4η Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, με επίκεντρο τα θεσμικά, οικονομικά, διαχειριστικά και τεχνικά ζητήματα λειτουργίας των Πανεπιστημίων, τη διαχείριση των ερευνητικών έργων, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τη δεύτερη ημέρα ακολουθούν οι Σύνοδοι των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, καθώς και Καινοτομίας και Διεθνοποίησης. Στο επίκεντρο τίθενται η ποιότητα των σπουδών, η φοιτητική μέριμνα, η χρηματοδότηση των ΑΕΙ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η διεθνοποίηση και η σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 1η Σύνοδος Εκτελεστικών Διευθυντών, όπου συζητούνται ο θεσμικός ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης της διοίκησης των Πανεπιστημίων.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται η Ολομέλεια της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων φορέων και δημάρχων της περιοχής. Παρουσιάζονται τα πορίσματα όλων των επιμέρους Συνόδων και αναλύονται οι στρατηγικές προτεραιότητες για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως η ανοιχτή επιστήμη, οι φοιτητικές εστίες, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η κοινωνική συνοχή.

Οι εργασίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, τη συζήτηση για το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για την Παιδεία το 2026 και τη σύνταξη της τελικής ανακοίνωσης της Συνόδου, η οποία θα αποτυπώνει τις θέσεις και προτάσεις των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων που θα καθορίσουν τον στρατηγικό προσανατολισμό της ανώτατης εκπαίδευσης για τα επόμενα χρόνια.

