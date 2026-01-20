Ο Φοιτητικός Σύλλογος καλεί τη διοίκηση του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας να εξετάσει προσεκτικά τις περιπτώσεις προς διαγραφή και να ληφθεί αναθεωρητική απόφαση.

Στους τελικούς πίνακες αιώνιων φοιτητών προς διαγραφή από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται και τεταρτοετείς φοιτητές με έτος εισαγωγής 2022, όπως καταγγέλλει ο Φοιτητικός Σύλλογος της Φιλοσοφικής Σχολής.

Τι αναφέρει ο Φοιτητικός Σύλλογος

Κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που πραγματοποίησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος ενημερώθηκε ότι η διαγραφή των συγκεκριμένων φοιτητών προβλέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του νόμου, καθώς πρόκειται για φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα μέσω μετεγγραφής και των οποίων τα έτη φοίτησης υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Ο Σύλλογος ζητά από τη διοίκηση του τμήματος να εξετάσει προσεκτικά τις περιπτώσεις και να παράσχει αναλυτική ενημέρωση για τα κριτήρια εφαρμογής του νόμου, προειδοποιώντας ότι νέες κινητοποιήσεις θα ακολουθήσουν αν οι διαγραφές προχωρήσουν χωρίς διάλογο.

Όπως καταγγέλουν χαρακτηριστικά οι φοιτητές «με αφορμή και αυτή την εξοργιστική εξέλιξη αποκαλύπτονται τα χυδαία ψέματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, ότι με τον απαράδεκτο και βαθιά ταξικό νόμο το διαγραφών επιχειρούν να κάνουν ένα «ξεκαθάρισμα» στις λίστες των ΑΕΙ από φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια «προηγούμενες» δεκαετίες. Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια επιβεβαιώνει την πραγματική στόχευση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών! Όπως ομολόγησε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπεται κανονικά η εγγραφή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο μετά τη διαγραφή από δημόσιο, παίρνοντας έγγραφο που πιστοποιεί τις πιστωτικές μονάδες που κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Αποκαλύπτεται για ακόμα μία φορά ότι οι διαγραφές αφορούν ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες που στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους βρήκαν εμπόδιο την αντιεκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες!

Κινητοποίηση ενάντια στις διαγραφές - «Συνεχίζουμε τον αγώνα για να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος»

Ο Φοιτητικός Σύλλογος καλεί σε κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 10:00, ζητώντας τη στήριξη όλων των Φοιτητικών Συλλόγων του Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η ακύρωση των διαγραφών και η διασφάλιση της συνέχειας των σπουδών των φοιτητών που κινδυνεύουν να διαγραφούν.

