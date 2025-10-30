Ξεκινά η εφαρμογή του νέου πλαισίου, τι προβλέπεται για όσους καθυστερούν τις σπουδές τους, όσα πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται η διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 285.000 φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ανώτατα χρονικά όρια φοίτησης θα βρεθούν εκτός μητρώων των ΑΕΙ μέσα στους επόμενους μήνες. Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σταδιακά, με τα Πανεπιστήμια να αποστέλλουν ειδοποιήσεις στους φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει τη φοίτησή τους ή δεν έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου «δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα», αλλά στοχεύει στην ενεργή και ουσιαστική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι εξαιρέσεις των διαγραφών

Από τη διαδικασία των διαγραφών εξαιρούνται:

Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστοποιημένα από δημόσια αρχή.

Όσοι έχουν τεκμηριωμένες οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες (π.χ. αναπηρία, γονείς ανήλικων παιδιών, στρατιωτική θητεία).

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, το μέτρο αφορά κυρίως παλαιούς εγγεγραμμένους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα για πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τα μητρώα και τα στατιστικά των ΑΕΙ. Η διαδικασία διαγραφών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026, με τα ιδρύματα να οφείλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους.

Το ΦΕΚ με τα όρια φοίτησης και τη διαδικασία διαγραφών των αιώνιων φοιτητών

Αιώνιοι φοιτητές: Το νέο πλαίσιο φοίτησης και η ανώτατη διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια έχει πλέον οριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Έτσι, φοιτητής που γράφτηκε το 2023 σε τετραετές πρόγραμμα οφείλει να ολοκληρώσει έως το 2028-2029, ενώ σε πενταετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει μέχρι το 2030-2031. Μετά τη λήξη του διαστήματος, η σχολή προχωρά σε διαγραφή, εκτός εάν ο φοιτητής αιτηθεί και λάβει παράταση για ειδικούς λόγους.

Η διαφοροποίηση για τους φοιτητές παλαιότερων ετών γίνεται ως εξής:

Αν το 2021 (ημερομηνία του ν. 4777/2021) δεν είχαν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματός τους, η ανώτατη διάρκεια υπολογίζεται από το 2021-22 και μετά. Π.χ., εισαχθέντες σε τετραετές μεταξύ 2017-2021 μπορούν να ολοκληρώσουν έως το 2026-27, ενώ σε πενταετές έως το 2028-29.

Αν είχαν ήδη υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, τους δόθηκε επιπλέον χρόνος ίσος με την ελάχιστη διάρκεια, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για παράδειγμα, σε τετραετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση έπρεπε να γίνει έως το 2024-25, ενώ σε πενταετές έως το 2025-26. Σημειώνεται ότι οι παρατάσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας είναι ανεξάρτητες από τον κανόνα αυτό.

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται μερική φοίτηση

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μερική φοίτηση. Σε αυτή την περίπτωση κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό, με δυνατότητα αίτησης σε εργαζόμενους, γονείς, αθλητές, φοιτητές με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ακόμη μπορούν να αιτηθούν διακοπή σπουδών. Επιτρέπεται έως 2 έτη (ολικά ή τμηματικά), χωρίς προσμέτρηση στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι φοιτήτριες που τελούν σε καθεστώς επιβεβαιωμένης κύησης για το χρονικό διάστημα της κύησης και για έως ένα έτος μετά την ημερομηνία τοκετού, οι φοιτητές που έχουν ανήλικα τέκνα έως την ηλικία των 8 ετών, οι φοιτητές που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας και οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Ειδικά για τους τελευταίους θα ισχύσουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 12 αθλητών και 8 σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

– Συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Έκκληση στους φοιτητές να προλάβουν τις προθεσμίες για να μην μείνουν εκτός σχολών

«Όταν οι νόμοι ψηφίζονται, ψηφίζονται για να εφαρμόζονται» υπογράμμισε ο Υφυπουργός, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η απόφαση είναι καθαρά ακαδημαϊκά και ως εκ τούτου τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.

«Η εκκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων είναι κάτι το οποίο δεν έχει ούτε τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε χαρακτήρα ενάντια στις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Υπάρχει εγγεγραμμένος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το λέω προς χάριν ευθυμίας και είναι πραγματικότητα, από το 1935, που σημαίνει ότι ο συμπολίτης μας αυτός πρέπει να έχει γεννηθεί το 1917-18 και εύχομαι να είναι ακόμη εν ζωή.Από κει και πέρα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, στο ΕΚΠΑ και στο Αριστοτέλειο, ένα σύνολο περίπου 40.000- 45.000 τη δεκαετία του 70-80, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν πάλι μία άλλη ρότα στη ζωή τους και ενδεχομένως και οι ίδιοι έχουν ξεχάσει ότι είναι εγγεγραμμένοι.»

Ποιοι φοιτητές κερδίζουν τρεις εξεταστικές και τι πρέπει να κάνουν για να μην διαγραφούν

Μάλιστα όπως σημείωσε ο κ. Παπαιωάννουν «όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν κάνει την προσπάθειά τους και μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου έχουν περάσει το 70% των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε μαθήματα, τους δίνεται η δυνατότητα για άλλη μία χρονιά, άλλες τρεις εξεταστικές περίοδοι. Κι αν πραγματικά έχουν και πτυχιακή ή πρακτική άσκηση, άλλο ένα εξάμηνο. Και για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς, θα το πω πολύ απλά. Για ποιους εγγεγραμμένους λοιπόν πρόκειται και έχουν κάνει την προσπάθειά τους; Για όσους είχαν εγγραφεί σε τετραετούς διάρκειας σπουδών σχολές πριν το 2017 και μέχρι το 2035, αν θέλετε, σε πενταετούς διάρκειας σπουδών σχολές πριν το 2016 και σε εξαετούς διάρκειας σπουδών σχολές, πριν το 2015. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δίνεται και αυτή η κοινωνική διάσταση, έτσι ώστε κάποιοι για τους δικούς τους λόγους, συναισθηματικούς, κοινωνικούς, να ολοκληρώσουν»

Επιπλέον, τόνισε ότι δίνεται η δυνατότητα με εγκύκλιο που έχει αποσταλεί, «δίνεται ένα δεκαήμερο και κάνω έκκληση και μέσω του σταθμού σας σε όλους εκείνους, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που είναι σε αυτή την κατάσταση, να βλέπουν τα προσωποποιημένα μηνύματα, διότι άνθρωποι είμαστε, μηχανήματα, μπορεί να έγινε ένα λάθος, να ξεχάστηκε να περαστεί μια βαθμολογία, ένα δεκαήμερο για την ασφάλεια δικαίου, έτσι ώστε αν ο τάδε πιστεύει ότι το έχει το 70, η γραμματεία του λέει, δεν το έχεις, να αποδείξω, να πάω να πω ότι πέρασα το μάθημα, να πάρει τις πιστωτικές μονάδες. Και αφού λοιπόν γίνουν αυτά όλα, υπάρχει και η άλλη δυνατότητα. Ότι αν έχω μέχρι δύο μαθήματα για να πάρω πτυχίο και δεν τα πέρασα τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνω τις σπουδές, τότε μου δίνεται η δυνατότητα εμβόλιμης εξεταστικής, να ζητήσω από το τμήμα μου μία εμβόλιμη μέσα στο Νοέμβριο, να εξεταστώ στον κύριο τάδε έτσι ώστε να ολοκληρώσω τις σπουδές. Και αφού αυτά όλα γίνουν και στο τέλος έχουν και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι όντως αυτοί είναι οι φοιτητές, τυπικό είναι βέβαια, θα αποσταλούν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου στο υπουργείο» συμπλήρωσε.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών

Στον αντίποδα συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών συνεχίζονται, με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας να επισημαίνουν ότι το μέτρο είναι άδικο και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Καθηγητές και φοιτητές υποστηρίζουν στο Dnews ότι η εκκαθάριση των μητρώων φοιτητών δεν λύνει τα διαρθρωτικά ζητήματα των ΑΕΙ, τονίζοντας πως η λύση βρίσκεται στη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και στην ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ώστε τα πανεπιστήμια να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους. Mάλιστα τόνισαν ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χώρος αυστηρής πειθαρχίας αλλά ως χώρος γνώσης, έρευνας και ευκαιριών για όλους, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες που καθυστερούν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.