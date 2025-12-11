Μετά τους φοιτητές και η ακαδημαϊκή κοινότητα εναντιώνεται στο μέτρο των μαζικών διαγραφών.

Κλιμακώνεται η ένταση στα πανεπιστήμια με αφορμή το μέτρο των διαγραφών των σχεδόν 300.000 «αιώνιων» φοιτητών. Πέρα από την φοιτητική κοινότητα, αντιδράσεις καταγράφονται και από την ακαδημαϊκή, κάνοντας λόγο για «πλήγμα στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καθηγητές και καθηγήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ ανακοίνωσαν αποχή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικείμενη ενεργοποίηση του μέτρου των διαγραφών. Στην απόφασή τους τονίζουν ότι οι διαγραφές αποτελούν «αδικαιολόγητο και αυταρχικό μέτρο» που πλήττει τις σπουδές χιλιάδων νέων.

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί υπάλληλοι των γραμματειών συνεχίζουν την απεργία/αποχή από τις διαδικασίες διαγραφών, μετά και τη δικαστική δικαίωση απέναντι στην προσφυγή της κυβέρνησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουν σε καμία υλοποίηση της διαδικασίας, μπλοκάροντας το μέτρο στην πράξη.

Τις προηγούμενες ημέρες, σε κοινή συνέντευξη Τύπου φορείς διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών από πανεπιστήμια όλης της χώρας διαμήνυσαν ότι θα αντιταχθούν ενιαία στις διαγραφές, ζητώντας την άμεση απόσυρση της ρύθμισης. Έκαναν λόγο για μια πολιτική που ανοίγει τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και μετατρέπει τα δημόσια ΑΕΙ σε ιδρύματα «για λιγότερους».

Με τις διαγραφές να έχουν οριστεί για το τέλος του χρόνου, ο αναβρασμός μεγαλώνει. Φοιτητικοί σύλλογοι και πανεπιστημιακοί ζητούν γενικευμένο συντονισμό, επισημαίνοντας πως –όπως συνέβη με την πανεπιστημιακή αστυνομία– το μέτρο μπορεί να μείνει «στα χαρτιά» αν υπάρξει μαζική αντίσταση.