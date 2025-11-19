Στο παρά πέντε για χιλιάδες φοιτητές, το «παραθυράκι» της εμβόλιμης εξεταστικής έχει ενεργοποιηθεί ήδη σε πολλά πανεπιστήμια.

Με το άγχος της διαγραφής να κρέμεται πάνω από σχεδόν 285.000 «αιώνιους» φοιτητές, τα πανεπιστήμια ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν την πολυσυζητημένη εμβόλιμη εξεταστική, η οποία έρχεται ως η τελευταία γραμμή άμυνας για όσους χρωστούν λίγα –αλλά κρίσιμα– μαθήματα. Η διαδικασία, που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση εντός και εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, θεωρείται από πολλούς «παράταση ζωής» για φοιτητές που κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν την ιδιότητά τους. Με τον τρόπο αυτόν, φοιτητές που για χρόνια βρίσκονται εκτός ρυθμού σπουδών, είτε λόγω εργασιακών υποχρεώσεων είτε λόγω υγείας ή κοινωνικών δυσκολιών, αποκτούν μια τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον κύκλο της φοίτησής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και έχουν πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιρούνται της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και δεν διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωσή της.

«Αιώνιοι» φοιτητές: Ποιοι διαγράφονται και ποιοι έχουν δικαίωμα παράτασης

Για τους νέους φοιτητές (εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά), η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:



Τετραετούς φοίτησης (4 έτη, 8 εξάμηνα): 6 χρόνια



Πενταετούς φοίτησης: 8 χρόνια



Εξαετούς φοίτησης: 9 χρόνια



Για τους παλιούς φοιτητές (εισαγωγή έως 2021-2022), η ανώτατη διάρκεια φοίτησης υπολογίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους κανόνες των νέων φοιτητών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια σπουδών. Όσοι την έχουν υπερβεί, διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος (τέσσερα, πέντε ή έξι χρόνια, ανάλογα με το πρόγραμμα).



Η ανώτατη διάρκεια υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη και ολοκληρώνεται μετά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τελευταίου έτους φοίτησης. Οι φοιτητές που υπερβαίνουν την ανώτατη διάρκεια διαγράφονται αυτοδικαίως, δύο μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής. Ωστόσο, μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό σπουδών με τα μαθήματα και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που έχουν ολοκληρώσει.

Οι φοιτητές που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις μπορούν να αιτηθούν παράταση της διάρκειας φοίτησης:



Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 70% των ECTS.



Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο εξεταστικές τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα.



Η παράταση μπορεί να δοθεί για 2 εξάμηνα ή για 3 εξάμηνα, εάν εκκρεμεί πρακτική ή πτυχιακή εργασία. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των βαθμολογιών της επαναληπτικής εξεταστικής. Υπάρχει δικαίωμα ένστασης εντός 7 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης. Ειδικά, για σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή ή συγγενούς πρώτου βαθμού/συζύγου/συμφώνου συμβίωσης, μπορεί να δοθεί υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας, η οποία δεν προσμετράται στον χρόνο παράτασης. Κατά τη διάρκεια της παράτασης δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για μερική φοίτηση ή διακοπή φοίτησης.

Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι «αιώνιοι» φοιτητές

Οι φοιτητές που οφείλουν έως 2 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, μπορούν να ζητήσουν έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική και αναστολή διαγραφής τους έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου. Το Τμήμα ή η Μονοτμηματική Σχολή διοργανώνει υποχρεωτικά έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδονται το αργότερο έως τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά, για τους φοιτητές που ασκούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης διενέργειας εμβόλιμης εξεταστικής έπειτα από παράταση της διάρκειας σπουδών για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα αποτελέσματα της εμβόλιμης εξεταστικής εκδίδονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους. Αν οι φοιτητές δεν αξιολογηθούν επιτυχώς και δεν καταστούν πτυχιούχοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εμβόλιμης εξεταστικής, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Υπό το βάρος της προθεσμίας για ενεργοποίηση των διαγραφών και εκκαθάριση των μητρώων των πανεπιστημίων, τα ΑΕΙ έχουν ήδη προκηρύξει εμβόλιμες εξεταστικές για τους φοιτητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Οκτωβρίου τη διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής για τους φοιτητές που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο σπουδών και οδεύουν προς διαγραφή.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι περίπου 285.000 φοιτητές ενδέχεται να διαγραφούν, εφόσον δεν δικαιούνται ή δεν υποβάλουν αίτηση για παράταση. Τα ΑΕΙ οφείλουν να αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας τις καταστάσεις των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις διαγραφής έως τον Δεκέμβριο ώστε να δρομολογηθούν οι τελικές διαγραφές λιμναζόντων φοιτητών.