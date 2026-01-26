Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Έβρου καθιερώνει επίδομα γέννησης για τα μέλη της, όλες οι λεπτομέρειες.

Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Έβρου (Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε.) ανακοίνωσε τη χορήγηση νέου επιδόματος γέννησης για τα μέλη της, το οποίο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026. Το επίδομα ανέρχεται σε 200 ευρώ για κάθε νέα γέννηση τέκνου και χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήματος, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό.

Η αίτηση αποστέλλεται στο επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΣΥ.Φ.Ν.Ε., η παροχή αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των νέων γονέων και αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο, παράλληλα με την κρατική στήριξη, για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην περιοχή.