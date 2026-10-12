Ξεκινά την Τρίτη 13/10 το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων σε 1982 Δημοτικά - Οι λεπτομέρειες του προγράμματος σίτισης μαθητών.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις 1.982 σχολικές μονάδες για την σχολική 2026-2027.

Σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 249.247 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.982 σχολικές μονάδες από 159 Δήμους πανελλαδικά. Πρόκειται για μία αύξηση 18.185 γευμάτων και 64 σχολικών μονάδων σε σχέση με την έναρξη του προηγούμενου σχολικού έτους. Επίκειται δε και η έκδοση συμπληρωματικής ΚΥΑ για την προσθήκη επιπλέον σχολικών μονάδων.

Βασικός στόχος του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν:

* Κάλυψη αναγκών σίτισης: Η εξασφάλιση υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής (κατά πρότυπα μεσογειακής διατροφής) για τους μαθητές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και η διαμόρφωση σωστών διατροφικών προτύπων από τη μικρή ηλικία.

* Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Η τόνωση της σχολικής απόδοσης, καθώς η σωστή διατροφή βελτιώνει τη συγκέντρωση και την ενέργεια στην τάξη.

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* Κοινωνική ισότητα και στήριξη: Η άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και η στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

* Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της περιφέρειας: Η στήριξη της εγχώριας παραγωγής και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την παρασκευή και την διακίνηση των γευμάτων.

Από την Τρίτη 13 οκτωβρίου, 249.247 μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα.