Όταν καταναλώνουμε τους σπόρους του ροδιού, προσλαμβάνουμε τις φυτικές ίνες που περιέχει το εδώδιμο μέρος του καρπού.

Το ρόδι αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του φθινοπώρου και του χειμώνα, ξεχωρίζοντας για το έντονο χρώμα, τη γλυκόξινη γεύση και τη διατροφική του αξία.

Πλούσιο σε φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση, έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, όταν πρόκειται να το καταναλώσουμε, τίθεται ένα εύλογο ερώτημα: είναι προτιμότερο να τρώμε τους σπόρους του ή να επιλέγουμε ένα ποτήρι φρέσκου χυμού;

Παρότι και οι δύο επιλογές προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά που αξίζει να γνωρίζουμε. Η κατανάλωση του ολόκληρου φρούτου εξασφαλίζει την πρόσληψη φυτικών ινών, οι οποίες συχνά χάνονται σε μεγάλο βαθμό κατά την παρασκευή και το φιλτράρισμα του χυμού.

Γιατί οι σπόροι του ροδιού υπερτερούν διατροφικά

Όταν καταναλώνουμε τους σπόρους του ροδιού, προσλαμβάνουμε τις φυτικές ίνες που περιέχει το εδώδιμο μέρος του καρπού. Οι ίνες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα κορεσμού.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μπολ με σπόρους ροδιού μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο αίσθημα πληρότητας σε σύγκριση με ένα ποτήρι χυμού, το οποίο καταναλώνεται συνήθως πολύ πιο γρήγορα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίθετα, όταν το φρούτο στύβεται και ο χυμός διαχωρίζεται από τον πολτό, σημαντικό μέρος των φυτικών ινών παραμένει στα στερεά υπολείμματα. Έτσι, παρότι ο χυμός διατηρεί αρκετές από τις ωφέλιμες φυτικές ενώσεις του ροδιού, δεν προσφέρει την ίδια ποσότητα ινών με την κατανάλωση του ολόκληρου καρπού.

Η διαφορά αυτή καθιστά το φρέσκο ρόδι μια ιδιαίτερα καλή επιλογή για όσους επιδιώκουν να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών μέσα από την καθημερινή διατροφή τους.

Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού και ο ρόλος τους

Ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων είναι η περιεκτικότητα του ροδιού σε πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις που μελετώνται για τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες.

Οι συγκεκριμένες ουσίες συνδέονται με τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του φρούτου και συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στο χαρακτηριστικό χρώμα και στη γεύση του.

Σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι οι πολυφαινόλες δεν απαντώνται αποκλειστικά στους σπόρους. Ο χυμός του ροδιού μπορεί επίσης να περιέχει σημαντικές ποσότητες τέτοιων ενώσεων, ανάλογα με την ποικιλία του φρούτου, τον τρόπο παρασκευής και την επεξεργασία που έχει υποστεί.

Μάλιστα, μετα-ανάλυση 21 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition ESPEN, εξέτασε την επίδραση της κατανάλωσης ροδιού σε δείκτες οξειδωτικού στρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση σε ορισμένους δείκτες, όχι όμως σε όλους.

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον, χωρίς να σημαίνουν ότι το ρόδι μπορεί από μόνο του να προλάβει ή να θεραπεύσει κάποια ασθένεια.

Επομένως, η επιλογή του χυμού δεν συνεπάγεται απώλεια όλων των αντιοξειδωτικών συστατικών του φρούτου. Η βασική διαφορά παραμένει η πρόσληψη των φυτικών ινών, οι οποίες διατηρούνται σε μεγαλύτερο βαθμό όταν τρώμε το ρόδι ολόκληρο.

Πώς μπορούμε να εντάξουμε το ρόδι στην καθημερινή διατροφή

Οι σπόροι του ροδιού μπορούν να καταναλωθούν ως ένα ελαφρύ σνακ, αλλά και να προστεθούν εύκολα σε διάφορα γεύματα. Ταιριάζουν ιδιαίτερα με το γιαούρτι, τη βρώμη και τα δημητριακά πρωινού, ενώ μπορούν να δώσουν ξεχωριστή γεύση και χρώμα σε πράσινες σαλάτες.

Παράλληλα, μπορούν να συνδυαστούν με όσπρια ή άλλα αλμυρά πιάτα, προσθέτοντας μια ευχάριστη γλυκόξινη νότα.

Ο χυμός, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια πρακτική εναλλακτική για όσους προτιμούν τη συγκεκριμένη μορφή κατανάλωσης. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να επιλέγεται κατά προτίμηση χυμός 100% χωρίς προσθήκη ζάχαρης και να δίνεται προσοχή στην ποσότητα.

Παρότι τα σάκχαρα του φυσικού χυμού προέρχονται από το ίδιο το φρούτο, εξακολουθούν να προσμετρώνται στην πρόσληψη σακχάρων. Επιπλέον, η υγρή μορφή επιτρέπει συχνά την κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας φρούτου σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς το ίδιο αίσθημα κορεσμού.

Ρόδι στο πιάτο ή στο ποτήρι; Τι να επιλέξετε

Εάν ο στόχος είναι να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα φυσικά συστατικά του ροδιού, η κατανάλωση των σπόρων του αποτελεί συνήθως την καλύτερη επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνετε φυτικές ίνες, απολαμβάνετε τη γεύση του φρούτου και μπορείτε να το εντάξετε εύκολα σε ένα πλήρες γεύμα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε τον χυμό από τη διατροφή σας. Μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και να μην αντιμετωπίζεται ως απόλυτα ισοδύναμος με το ολόκληρο φρούτο.

Το ρόδι δεν χρειάζεται υπερβολικούς ισχυρισμούς για να αναδειχθεί η αξία του. Πρόκειται για ένα εποχικό φρούτο που προσφέρει φυτικές ίνες και πολύτιμες φυτικές ενώσεις, ενώ η κατανάλωσή του στην αρχική του μορφή επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των διατροφικών του χαρακτηριστικών.