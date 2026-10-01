Μία από τις βασικές δυνατότητες του Gemini 4 Argon της Google είναι η παραγωγή έως 1 εκατομμυρίου tokens.

Το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που έχει σχεδιαστεί για σύνθετες εργασίες προγραμματισμού, έρευνας και επεξεργασίας εξειδικευμένης γνώσης, παρουσίασε η Google.

Πρόκειται για το Gemini 4 Argon, η διάθεση του οποίου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Σε πρώτη φάση, το μοντέλο δοκιμάζεται από επιλεγμένους συνεργάτες μέσω του προγράμματος Fairwind και στη συνέχεια θα διατεθεί ευρύτερα, πρώτα σε πελάτες επί πληρωμή του API και σε συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra.

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Gemini 4 Argon της Google είναι η παραγωγή έως 1 εκατομμυρίου tokens. Το εξελιγμένο μοντέλο της Google έχει αυξημένο όριο, που τού επιτρέπει να ολοκληρώνει εργασίες πολύ μεγάλης έκτασης και να παράγει αντίστοιχα μεγάλο όγκο κειμένου.

Πρόκειται για το υψηλότερο όριο παραγωγής στην αγορά, σύμφωνα με τη Google, που αναφέρει ότι το Gemini 4 Argon μπορεί να αξιοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η κυβερνοάμυνα, τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά και τα φορολογικά.

{https://x.com/Google/status/2105388143902175529}

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Επίσης, το Gemini 4 Argon κατέγραψε επίδοση 77,9% στο DeepSWE v1.1, ένα εργαλείο αξιολόγησης που εξετάζει την απόδοση των μοντέλων σε πραγματικές και σύνθετες εργασίες μηχανικής λογισμικού μεγάλης διάρκειας. Η συγκεκριμένη επίδοση, κατά τη Google, αποτελεί νέο κορυφαίο αποτέλεσμα.

Σε επίπεδο κυβερνοάμυνας, το μοντέλο πέτυχε βαθμολογία 68% στο CWE-bench και ισοβάθμησε στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογεί κατά πόσο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει και να αποκαθιστά ευπάθειες ασφαλείας σε λογισμικό.

Το Argon κατέλαβε, επίσης, την πρώτη θέση στον δείκτη Vals Index, ο οποίος μετρά τον οικονομικό αντίκτυπο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες εξειδικευμένης γνώσης.

{https://x.com/GoogleDeepMind/status/2105388084154056939}

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, ο προγραμματισμός, τα νομικά και τα φορολογικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι της Google χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο σε εξειδικευμένες εργασίες προγραμματισμού και έρευνας.

Μεταξύ των εφαρμογών του περιλαμβάνεται η μεταφορά βιβλιοθηκών κώδικα από τις γλώσσες C και C++ στη Rust, καθώς και ο εντοπισμός τρόπων καλύτερης αξιοποίησης της μνήμης στα data centers.

Η Google εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερα από 300 TiB μνήμης στις υποδομές της.