Ο Γιάννης Λοβέρδος είχε κάνει την… καρδιά του πέτρα για να βγει μια φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σχεδόν πως δεν γνώριζαν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παριστάνουν τις τελευταίες ημέρες (όπως σας ενημέρωσε από χθες η στήλη), μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal που οδήγησαν στην αποπομπή της, αρκετά κυβερνητικά στελέχη που τους προηγούμενους 11 μήνες στριμώχνονταν για μια φωτογραφία στο πλευρό της.

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί πλέον είναι η τοποθέτηση του Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν συγκαταλεγόταν στους θαυμαστές της πρώην Αμερικανίδας πρέσβειρας. «Δεν ανήκα σε αυτούς που στριμώχνονταν για μια φωτογραφία μαζί της. Νομίζω έχω μια φωτογραφία μαζί της από τότε που είχαμε πάει σε ένα ελληνοαμερικα… που ήταν στα θέματα της αρμοδιότητας. Έπρεπε να κάτσουμε δίπλα, εντάξει…», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Με λίγα λόγια, ο Γιάννης Λοβέρδος (ο οποίος ήταν μεταξύ των καλεσμένων στη χριστουγεννιάτικη δεξίωση που παρέθεσε η ίδια η Γκίλφοϊλ στην πρεσβευτική κατοικία) όχι μόνο δεν επιδίωξε τη φωτογραφία, αλλά σχεδόν αναγκάστηκε να καθίσει δίπλα της λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

Πάνω απ’ όλα, δηλαδή, το χαρτοφυλάκιο…

Μ. Καλ.