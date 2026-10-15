Το ΥΠΑΙΘΑ ετοιμάζεται να στείλει στα σχολεία την εγκύκλιο για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου - Τι θα ισχύσει φέτος για τις απουσίες.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, παραμονές της επετείου, θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, καθώς η εθνική εορτή φέτος πέφτει Τετάρτη. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα σχολεία τους και να δώσουν το παρών στην γιορτή καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και μάλιστα οι απουσίες θα είναι αδικαιολόγητες. Παραδοσιακά ανήμερα της επετείου τα σχολεία είναι κλειστά καθώς είναι σχολική αργία.

Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και βαθιά ευγνωμοσύνη για τις θυσίες των ηρώων της πατρίδας οι μαθητές όλων των ηλικιών συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο. Παραδοσιακά ο εορτασμός ξεκινά με με την τελετή παράδοσης της σημαίας στον σημαιοφόρο και τους παραστάτες. Ξεχωριστή θέση στην σχολική γιορτή έχει η χορωδία και τα επετειακά τραγούδια όπως το «Παιδιά, της Ελλάδος Παιδιά», «Κορόιδο Μουσολίνι» και «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», που μεταφέρουν το πνεύμα της εποχής. Μέσα από τις σχολικές γιορτές αναδεικνύεται η σημασία της 28ης Οκτωβρίου ως μια διαχρονική υπενθύμιση της γενναιότητας, της ενότητας και της αποφασιστικότητας του ελληνικού λαού.

Στα Δημοτικά Σχολεία, το περιεχόμενο και η διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων καθορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο για να συμμετάσχουν στη γιορτή και αποχωρούν μετά την ολοκλήρωσή της. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Η ώρα αποχώρησης γνωστοποιείται εγκαίρως στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Πρωτοβάθμιας.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια αντίστοιχα πραγματοποιούνται επετειακές εκδηλώσεις με ιστορικές αναφορές, ομιλίες, τραγούδια και αφιερώματα στα γεγονότα του 1940 ώστε να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη. Η οργάνωση της γιορτής γίνεται με ευθύνη της διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβλέπεται, επίσης, η απονομή αριστείων, βραβείων και επαίνων στους μαθητές που αρίστευσαν βαθμολογικά το περασμένο σχολικό έτος.

Τι ισχύει με τις απουσίες στην γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Υποχρεωτική είναι η παρουσία των μαθητών στις σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για τη λειτουργία των σχολείων. Για τη συμμετοχή των μαθητών θα τηρηθεί απουσιολόγιο, ενώ όσοι δεν προσέλθουν χωρίς δικαιολογημένο λόγο θα χρεωθούν με αδικαιολόγητες απουσίες, βάσει του ισχύοντος πλαισίου φοίτησης.

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Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής επετείου. Τα μαθήματα αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα.