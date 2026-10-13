28 Οκτωβρίου: Τι γιορτάζουµε, ποιος είπε το «όχι» το 1940 και τι συμβολίζει η εθνική επέτειος.

Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της Ελλάδας, καθώς τιμά την άρνηση της χώρας να υποκύψει στις απαιτήσεις της φασιστικής Ιταλίας το 1940 και την απόφαση του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του.

Τι συνέβη στις 28 Οκτωβρίου 1940;

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία, υπό τον Μπενίτο Μουσολίνι, έστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ζητώντας να επιτρέψει την είσοδο ιταλικών στρατευμάτων σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς, απέρριψε ουσιαστικά το τελεσίγραφο. Η άρνηση αυτή συμβολίστηκε με τη λέξη «Όχι», η οποία έμεινε στην ιστορία και έδωσε στην επέτειο την ονομασία «Επέτειος του Όχι». Λίγες ώρες αργότερα, τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ξεκινώντας τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Γιατί γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου;

Η επέτειος τιμά την αντίσταση της Ελλάδας απέναντι στην εισβολή των κατακτητών και τη συμμετοχή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου και της Ηπείρου, ενώ ο ελληνικός στρατός κατάφερε να αποκρούσει την αρχική ιταλική επίθεση και να περάσει στην αντεπίθεση. Η αντίσταση αυτή αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, καθώς συνδέθηκε με την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Τον Απρίλιο του 1941, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα και ακολούθησε η περίοδος της Κατοχής, η οποία διήρκεσε έως το 1944 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πώς τιμάται η εθνική επέτειος

Κάθε χρόνο, στις 28 Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα μαθητικές παρελάσεις, στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη ενώ κατατίθενται στεφάνια στα μνημεία των πεσόντων. Στα σχολεία, οι μαθητές μαθαίνουν για τα γεγονότα του 1940, την αντίσταση των Ελλήνων και τις θυσίες όσων αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η ημέρα είναι επίσημη εθνική αργία και αποτελεί ευκαιρία ιστορικής μνήμης και τιμής προς όσους υπερασπίστηκαν την Ελλάδα. Γιορτάζουμε την όρθωση ενός γιγάντιου ΟΧΙ στην φασιστική εισβολή των Ιταλών και ενός μεγάλου ΟΧΙ σε κάθε φασισμό.

Η 28η Οκτωβρίου δεν αποτελεί μόνο υπενθύμιση ενός ιστορικού γεγονότος. Συμβολίζει την αντίσταση απέναντι στον φασισμό, την υπεράσπιση της ελευθερίας και τη σημασία της εθνικής ενότητας σε περιόδους κρίσης. Το «Έπος του 40», καταγράφηκε στη μνήμη του λαού μας σαν παρακαταθήκη ενότητας και αντίστασης και μια από τις ηρωικές εξάρσεις του ελληνισμού απέναντι στον κίνδυνο του αφανισμού από έναν υπέρτερο εχθρό.